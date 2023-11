A Siena il 1° workshop dolore cronico: terapie complesse, invasive e mininvasive

Ridefinire le competenze terapeutiche di un centro Hub di Terapia del Dolore, come quello presente all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: con questo intento si terrà sabato 11 novembre a Siena, dalle ore 9 alle 13:30, il “1° workshop dolore cronico: terapie complesse, invasive e mininvasive”, organizzato dalla Terapia Antalgica dell’Aou Senese.

La responsabile scientifica del workshop è la dottoressa Elena Fatighenti, dirigente medico della UOS Terapia Antalgica: «Illustreremo l’attività che svolgiamo quotidianamente nei nostri ambulatori, soffermandoci sulle possibilità terapeutiche con cui possiamo trattare anche i pazienti più complessi. Parleremo di terapie mininvasive e invasive nell’ambito della terapia del dolore e di come il paziente possa essere trattato in maniera multidisciplinare, proponendo di rafforzare il concetto di “Rete del dolore”, sia a livello territoriale che intra-ospedaliero, sulla scorta della Legge 38 del 2010.

Il programma del workshop – conclude la dottoressa Fatighenti – è stato pensato per dimostrare l’importanza dell’approccio multidisciplinare che utilizziamo per una cura del paziente di qualità».

La UOS Terapia Antalgica, il cui responsabile è il dottor Stefano Lippi, si colloca all’interno della UOC Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale, diretta dal dottor Pasquale D’Onofrio, nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche, diretto dal dottor Gabriele Barbanti.

«La Terapia Antalgica ha una storia di oltre 40 anni all’interno del nostro ospedale – spiega il dottor Lippi – e si occupa di trattare sia pazienti ricoverati che pazienti esterni, oncologici e non. Con il passare degli anni si sono evolute le metodiche, le tecniche ed i farmaci, e siamo stati in continuo aggiornamento. Oggi impiantiamo stimolatori midollari e pompe elettroniche per infusione intratecale di farmaci. Inoltre, tra le opzioni terapeutiche abbiamo la scrambler therapy, la stimolazione del nervo periferico, la radiofrequenza per il dolore cronico e la crioanalgesia».

Il workshop di Siena sul dolore cronico prevede, dopo i saluti istituzionali curati dal dottor Roberto Monaco, Segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dal dottor Daniele Lenzi, direttore del Monitoraggio performance sanitarie ed esiti Aou Senese, un’introduzione sulla legge 38 e la rete del dolore, curata dal dottor Pasquale D’Onofrio. Poi sono previste due sessioni, una dedicata alla neuromodulazione elettrica e farmacologica, coordinata dal professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, alla quale parteciperanno tra gli altri anche i dirigenti medici della Terapia Antalgica Marco Mautone e Francesco Palilla, e una sessione dedicata alle terapie complesse per il dolore pelvico cronico, moderata dal dottor Gabriele Barbanti, alla quale parteciperanno i dirigenti medici dell’Urologia Filippo Cecconi e Gerardo Pizzirusso.

«La nostra attività di consulenza – conclude la dottoressa Agnese Faltoni della Terapia Antalgica dell’Aou Senese – si concretizza sulla gestione e l’approccio al dolore acuto e cronico in pazienti oncologici e non, con l’accesso che avviene attraverso il CUP. Non svolgiamo solo consulenze ma anche gestione e approccio alla terapia del dolore con tecniche mininvasive e invasive, sia in ambito ambulatoriale che in sala operatoria. Inoltre, siamo specializzati negli impianti di accessi venosi e vascolari a medio e lungo termine per chemioterapie sia nel paziente adulto che nel paziente pediatrico».

