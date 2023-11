Sds Senese, prorogata scadenza contributi per l’assistenza familiare

E’ stata prorogata al 15 dicembre 2023 la scadenza del bando della Società della Salute Senese (Sds) denominato Azione 3, riguardante l’erogazione di contributi a supporto dell’assistenza familiare per persone che, in attesa di essere inserite in struttura, sono assistite da una/un badante.

Il contributo mensile può arrivare fino a 800 euro sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda e riguarda le persone con più di 65 anni (o anche più giovani se affetti da patologie di decadimento cognitivo) che si avvalgono di un assistente familiare, regolarmente assunto per almeno 26 ore settimanali e in regola con la procedura di accreditamento prevista da Regione Toscana.

I contributi sono previsti dal progetto RETE e vengono erogati, sotto forma di buoni servizio, ai cittadini residenti nella Zona Senese che hanno i requisiti previsti dal bando pubblicato nel sito www.sds-senese.it.

Le domande si presentano tramite PEC (sds.senese@pec.it), posta ordinaria o consegna a mano presso la sede della Sds Senese in via Pian D’Ovile 9/11 53100 Siena.

Per ulteriori informazioni sul bando per i contributi per l’assistenza familiare della Sds Senese scrivere a rete@sdssenese.it. Tutte le info sul sito www.sds-senese.it.