Siena contro la violenza, convegni, mostre e flash mob

Siena contro la violenza. E’ il titolo del cartellone di eventi organizzato dal Comune di Siena per il prossimo 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Presentato oggi, venerdì 3 novembre, il cartellone unitario creato con i componenti del Tavolo comunale per le politiche di parità.

Quest’anno il tema dedicato alla giornata è “Colora il Mondo di Arancione: Finanziare, Rispondere, Prevenire, Raccogliere”. Il tema della campagna Unite 2020, promosso da Un Women, prevede 16 giornate di attività, dal 25 novembre al 10 dicembre. Nella giornata del 25 novembre sarà illuminata di arancione la cappella di Piazza del Campo.

Molti gli spazi cittadini che da novembre a dicembre in occasione di Siena contro la violenza ospiteranno lezioni, convegni, open day, reading, flash mob e spettacoli in collaborazione con il mondo della scuola e dell’università. Palazzo Pubblico, Biblioteca comunale, Santa Maria della Scala, Fortezza Medicea, sono solo alcuni degli appuntamenti senesi previsti nel calendario dedicato alla Giornata del 25 novembre.

“Sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema credo sia uno dei compiti più virtuosi che un’amministrazione comunale debba avere – spiega il sindaco di Siena Nicoletta Fabio –. Non basterà certo una rassegna di sedici giorni per superare tutti i problemi legati alla violenza di genere, ma credo che sia comunque importante tenere alta l’attenzione anche attraverso manifestazioni come questa. Fondamentale il coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni, è da loro che dobbiamo ripartire per diffondere messaggi diversi contro la violenza di ogni genere e forma”.

“Contrastare e prevenire la violenza sulle donne significa portare avanti un costante e incessante lavoro di rete tra territori, istituzioni, terzo settore, enti locali, forze dell’ordine, centri antiviolenza, aziende sanitarie, associazioni e singoli cittadini – aggiunge l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Siena Micaela Papi –. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte non solo per sensibilizzare, ma anche per mettere in campo azioni concrete, come rilevare i segnali di un potenziale rischio, aiutare le donne a denunciare, dare supporto a chi si trova in difficoltà. In primis rimane però fondamentale e primario creare una cultura diffusa e capillare della legalità, del rispetto, dei diritti.

Il nostro obiettivo è quello di informare i cittadini offrendo un contributo concreto al cambiamento culturale. La prevenzione dei gravi episodi di violenza e di femminicidio non può che passare da un processo collettivo di consapevolezza che la violenza va combattuta quotidianamente. Come amministrazione comunale, grazie a una rete di associazioni e istituzioni molto attive, cercheremo di muoverci in questo senso per tutto il mandato”.

Il programma di “Siena contro la violenza”

VENERDÌ 3 NOVEMBRE

ore 17,30 – 19,00

Palazzo Pubblico – Sala delle lupe

Piazza Il Campo 1

Il massacro del Circeo secondo Calvino e Pasolini

Seminario rientrante nel ciclo di incontri culturali “I venerdì di Siena”

Comune di Siena

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

17,00 – 19,00

Biblioteca Comunale – Sala storica

Via della Sapienza 5

La violenza nel melodramma: racconto tra recitazione e brani d’opera

Canta e racconta Cristina Ferri un viaggio culturale nel mondo dell’opera lirica, da sempre caratterizzato da femminicidi, violenze e soprusi

Comune di Siena

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE

ore 17.00

Chiostro Palazzo San Galgano

via Roma 47

Strade e intersezioni

Presentazione del libro “Strade di donne in Iran. Generi, generazioni, proteste”, Astarte edizioni

alla presenza dell’autrice Rassa Ghaffari (Università degli Studi di Genova)

Università degli studi di Siena

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE

ore 10,00 – 12,00

Biblioteca comunale – Sala storica

Via della Sapienza 5

Dalla parte delle bambine e dei bambini contro ogni forma di violenza. Prevenzione e protezione delle bambine e dei bambini dalla violenza.

Letture e dibattito guidati da Cristina Bartoli, autrice di racconti per bambini editi UNICEF e da Valentina Zerini – UNICEF

Comune di Siena

VENERDÌ 17 NOVEMBRE

ore 17,00 – 19,00

Palazzo Pubblico – Sala delle lupe

Piazza Il Campo 1

Reagire alla violenza di genere nelle realtà mafiose: la storia di Valeria Grasso

Convegno a cura della Commissione consiliare delle elette

Comune di Siena

SABATO 18 NOVEMBRE

ore 18,00 – 20,00

Complesso Museale Santa Maria della Scala – Sala Italo Calvino

Piazza Duomo 1

Lotta alla violenza di genere: Le buone pratiche locali e le necessità della rete di accoglienza territoriale

Evento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza

Comune di Siena in collaborazione con i componenti del Tavolo Comunale per le Politiche di Parità

A seguire

Moda e solidarietà

Sfilata di moda per la raccolta fondi a favore dell’Associazione Donna Chiama Donna Odv – CAV locale

Entrata libera

Dream Fashion, con il patrocinio del Comune di Siena

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

ore 18,00 – 19,30

Lo stile dell’abuso

Seminario online per illustrare i risultati della ricerca svolta nei Centri antiviolenza per indagare le strategie linguistiche dell’abuso che creano vulnerabilità e silenziamento nelle donne.

Aperto a tutti, senza preiscrizione connettendosi direttamente al link http://live.unistrasi.it

A cura dell’UnistrasiGenderLab

Università per stranieri di Siena con il patrocinio del CUG dell’UNISTRASI

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE

ore 9.30

Auditorium Santa Chiara

Via di Valdimontone 1

Con asciutto viso e aperto

Elisabetta Bartoli, Gabriella Piccinni e Natascia Tonelli in dialogo sulla condizione delle donne nel Medioevo, illustrata anche con lettura testi a cura di Margherita Fusi (Associazione culturale Topi dalmata)

Università degli studi di Siena

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Ore 18,00

Impianto sportivo S. Miniato

Via Veterani dello Sport

Il calcio dice no alla violenza alle donne

Torneo triangolare fra squadre femminili

A cura dell’Assessorato allo Sport

Comune di Siena

ore 21.00

Auditorium Santa Chiara

Via di Valdimontone 1,

Il colore viola (1985)

Proiezione film all’interno della Rassegna cinematografica CineCUG

Università degli studi di Siena in collaborazione con la Provincia di Siena

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

ore 15,00

Biblioteca comunale – Sala storica

Via della Sapienza 5

Con/senso

Stand Up comedy contro la violenza: pezzi comici contro la violenza intervallati da canzoni e proiezioni video

Comune di Siena in collaborazione con ass. Topi dalmata

Ore 17,30 – 19,00

Biblioteca comunale – Sala storica

Via della Sapienza 5

Ambiguità scandalosa dell’amore. Giulietta, Ofelia, Desdemona e altre. Letture dal libro di Nadia Fusini “Maestre d’amore” (Einaudi 2021)

Presentazione di libro e reading

Centro culturale delle donne Mara Meoni con il finanziamento e il patrocinio del Comune di Siena

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

ore 11,00

Piazza Il Campo 1

Né fiori né opere di bene

Flash Mob con i ragazzi delle scuole superiori

Evento aperto a tutti gli studenti di Siena

IIS G. Caselli di Siena con il patrocinio e il supporto di Provincia di Siena e Comune di Siena

ore 15,30 – 18,30

Sala Palazzo Patrizi

Via di Città 75

Lo spazio urbano visto con gli occhi delle donne

Tavolo partecipativo e passeggiata aperti alla cittadinanza per migliorare la sicurezza e la vivibilità urbana dal punto di vista delle donne, percorso inserito nel progetto ConVerSi

Comune di Siena

SABATO 25 NOVEMBRE

Illuminazione della Cappella di Piazza di colore arancione in sostegno alla campagna “Orange the world” di UNWomen per promuovere un mondo senza violenza di genere contro le donne

Ore 10,00 -13,00

Tartarugone

Piazza del Mercato

Giornata della consapevolezza

Iniziativa informativa sulle conseguenze giuridiche, psicologiche e familiari e sui percorsi di sostegno e fuoriuscita dalla violenza di genere, illustrati da professionisti del settore e dal team Codice rosa della SdSs e Zona Distretto Senese

A cura della Commissione consiliare Pari opportunità, diversità e diritti umani

Comune di Siena

Ore 15,00

Fortezza medicea

Un fiore, una pianta per donne vittime di violenza

Cerimonia di commemorazione delle donne vittime di violenza

A cura Assessorato al Decoro

Comune di Siena

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

Ore 17,30 – 19,30

Palazzo Pubblico – Sala delle lupe

Piazza Il Campo 1

Read the signs: impara a riconoscere una relazione problematica

Convegno per illustrare i risultati del progetto realizzato nelle scuole

Soroptimist International d’Italia – club Siena con il Patrocinio del Comune di Siena

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

Ore 17,00 – 19,00

L’apertura di un Centro per Uomini Autori di Violenza e la formazione degli attori della rete di sostegno: due necessità fondanti per la lotta alla violenza maschile contro le donne a Siena

Rettorato – Aula Magna

Via Banchi di sotto 55

Convegno, aperto alla cittadinanza, a conclusione del percorso effettuato all’interno del progetto comunale Si-Sienasociale – Tavolo Famiglia e Minori

Arciconfraternita di Misericordia di Siena in collaborazione con Università degli studi di Siena e con il patrocinio e il finanziamento del Comune di Siena

DOMENICA 10 DICEMBRE

ore 17,00

Teatro Beata Anna Maria Taigi

Via Liguria 6

Snegurocha la donna di neve

Commedia musicale

Auser comunale di Siena in collaborazione con l’Accademia del canto moderno

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

ore 21.00

Auditorium Santa Chiara

Via di Valdimontone 1,

Il diritto di contare (2016)

Proiezione film all’interno della Rassegna cinematografica CineCUG

Università degli studi di Siena in collaborazione con la Provincia di Siena