Siena, due giornate di formazione per i consiglieri comunali neoeletti

Un percorso di formazione per i consiglieri del Comune di Siena neoeletti, a cura della Fondazione per la formazione politica e istituzionale “Alessia Ballini”; è quello che il l’Amministrazione comunale di Siena ha messo a disposizione per i propri consiglieri, che questa mattina, lunedì 30 ottobre, si sono ritrovati nella sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri, in Piazza del Campo a Siena, per la prima di due giornate di approfondimento su vari aspetti dell’ente.

Il primo focus della giornata odierna, a cura del Segretario generale del Comune di Siena Giulio Nardi, è stato incentrato su tre argomenti: gli organi del Comune, lo status ed il ruolo degli amministratori locali (sindaco, assessori, consiglieri) e l’organizzazione del Comune, con i principi fondamentali e i rapporti tra i diversi organi.

A seguire, si è tenuto un incontro a cura di Luciano Fazzi (revisore contabile, presidente di Ancrel Toscana – Liguria) sulla programmazione e il bilancio dell’ente: la contabilità dei Comuni, l’iter di formazione e la programmazione finanziaria, spesa corrente e investimenti (ottimizzazione e limiti), strategie e buone pratiche a supporto degli amministratori.

La seconda giornata del percorso di formazione a cura della Fondazione per la formazione politica e istituzionale “Alessia Ballini”, in programma per lunedì 13 novembre, sarà curata da Lorenzo Paoli, esperto Anci Governo del Territorio, e verterà sugli strumenti di pianificazione: le competenze pianificatorie di Regione, Provincia e Città Metropolitana, gli strumenti di pianificazione di competenza comunale, le competenze comunali in materia edilizia e paesaggistica (riferimenti essenziali).

La Fondazione per la formazione politica e istituzionale “Alessia Ballini” è nata per volontà del Consiglio regionale della Toscana con Anci Toscana e Upi Toscana, con lo scopo di formare i consiglieri regionali, comunali, gli assessori ed i sindaci, attraverso itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa, incrementando la capacità di analisi e di governo degli eletti.