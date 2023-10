XXIII congresso nazionale SIOMMMS, il professor Bruno Frediani presidente

Il professor Bruno Frediani, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e della Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, è entrato in carica come presidente della SIOMMMS, Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, in occasione del XXIII congresso nazionale che si è tenuto dal 26 al 28 ottobre a Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Il professor Frediani era stato eletto due anni fa, da oggi guida la società nella carica che era stata ricoperta in passato anche dal professor Angelo Caniggia, del professor Carlo Gennari, dal professor Ranuccio Nuti e dal professor Stefano Gonnelli.

«La SIOMMMS è la più importante società scientifica che in Italia si occupa dell’osteoporosi, delle malattie metaboliche dello scheletro e dei disordini del ricambio minerale, e raccoglie circa 900 iscritti – dichiara il professor Bruno Frediani -. Questo nuovo incarico dà lustro anche alla Reumatologia del nostro ospedale, punto di riferimento e di eccellenza per la cura dell’osteoporosi e delle malattie dell’osso».