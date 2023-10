“Vetrine in festa”, Ferretti: “Come nascondere la polvere sotto il tappeto”

“L’ultima iniziativa della Giunta Fabio, “Vetrine in Festa”, mirata a non far vedere i negozi chiusi e abbandonati durante il Natale, è veramente “creare una illusione”, se i proprietari acconsentono, ai turisti e ai non residenti”, interviene così Anna Ferretti, consigliere comunale di Progetto Siena.

“Addobbare, nel periodo natalizio, le vetrine di negozi sfitti da parte di non locatari, sperando che poi si entusiasmino, accettino i prezzi proposti dai proprietari e affittino i locali – prosegue Anna Ferretti -, può creare la sensazione di una città vitale, ma non renderla tale. Dove è il piano per rivitalizzare il commercio in centro per non farne una città di “caramelle” se va bene?

Come illusione è stata quella di avere il palazzetto della Mens Sana pronto per i primi di novembre. Il problema è che gli impegni che avete preso e non mantenuto penalizzano pesantemente chi ha investito sullo sport e sul nome di Siena. Emma Villas e Mens Sana basket, non sono una vetrina da decorare, sono aziende, realtà sportive ed economiche che pagano pesantemente queste illusioni di efficienza della Giunta Fabio. Era facile prevedere che una volta iniziati i lavori in una struttura vecchia si scoprissero altri problemi. Era facile capire che quando si parte con tre settimane di ritardo è dura recuperare. Ma si è promesso in modo importante e le conseguenze ricadono sulle società, gli atleti, gli sportivi.

Il 1° settembre con una interrogazione avevamo chiesto di intervenire su Siena Jazz, cambiando il Cda, perché erano presenti tanti problemi. Rispose l’assessore in Consiglio: “Piena fiducia nel Cda”. Il 26 ottobre è uscito il bando per nominare i nuovi membri del Comune nel Cda di Siena Jazz, bando che scade il 30 ottobre alle 10. Solo due giorni lavorativi per presentare le domande, segno chiaro che sono già decisi i nomi di chi andrà a sostituire una dirigenza che non ha “recuperato” 300.000 euro in sei mesi, perché amministratori così “magici” non si fanno dimettere!

A questo posso aggiungere – continua il consigliere comunale di Progetto Siena -: Biotecnopolo fermo (lavorare sullo Statuto, come ha detto il Sindaco, vuol dire rimettere tutto in discussione), rinvio di 90 giorni (si spera) del rientro degli alunni nella scuola Simone Martini, con il conseguente rallentamento di tutti gli altri spostamenti, la rotonda ai Due Ponti ancora da finire, i lavori a Fontebecci per lo snellimento del traffico una volta aperto il supermercato…

Un invito di cuore come cittadina: con le “visioni di destra” (come mi avete risposto respingendo una mozione i cui contenuti non erano eversivi, ma collaborativi e miravano a sostenere in modo costruttivo e di lungo periodo il tema migranti, su cui siete costretti comunque ad investire, ma senza progettualità) non si va lontano.

La vostra precedente amministrazione ha solo peggiorato tanti problemi che già esistevano. Non continuate sulla stessa strada. Ascoltate di più, confrontatevi di più, promettete il reale – conclude su Vetrine in festa il consigliere comunale di Progetto Siena Anna Ferretti -. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete non di illusioni”.