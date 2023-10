Siena Awards: arte e fotografia in mostra fino al 19 novembre

A quasi un mese dall’apertura, le mostre fotografiche del Siena Awards si confermano mete di successo per ammirare gli scatti di grandi fotografi italiani e internazionali.

Le esposizioni sono allestite fino al 19 novembre e sono aperte il venerdì, dalle ore 15 alle 19, sabato, domenica e giorni festivi, dalle ore 10 alle 19. Sempre aperte, invece, le esposizioni a cielo aperto nel borgo di Chiusdino, presso l’Abbazia di San Galgano e a Sovicille, che ospita anche la personale di William Albert Allard, storico fotografo del National Geographic e pioniere della fotografia a colori.

I protagonisti del Siena Awards 2023. Il Festival della fotografia e delle arti visive ospita quest’anno nel Museo di Storia Naturale “Accademia dei Fisiocritici” (piazzetta Silvio Gigli, 2) la mostra personale di Brian Skerry, fotoreporter, fotografo a contratto per il National Geographic Magazine e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. La sua esposizione si intitola “The Sentient Sea” e raccoglie le più belle immagini scattate in oltre 40 anni di esplorazione degli oceani.

L’Accademia dei Rozzi (via di Città, 36) fa, invece, da cornice a “The Ameriguns”, personale di Gabriele Galimberti, fotografo aretino che esplora in modo avvincente il complesso rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco, mentre l’Area Verde Camollia 85 (via del Romitorio, 4) ospita “Spirits of the forest”, mostra personale della fotografa russa Ekaterina Starovoytova dedicata agli spiriti raffigurati nelle leggende e raccontati attraverso ricami, disegni dipinti e la delicata illuminazione di una lampada per illuminare le forature sulla carta.

L’altra grande personale da non perdere è la mostra “Five Decades, A Retrospective”, la più vasta antologica mai organizzata in Italia per William Albert Allard e allestita a Sovicille, nel Centro Culturale “La Tinaia” (via dei Macelli, 1), per raccontare cinque decenni di lavoro per la storica rivista americana come scrittore e fotografo ricercando sempre “ciò che accade ai margini”.

Come ogni anno, inoltre, le mostre del Siena Awards comprendono le collettive dedicate ai tre premi fotografici del Festival: nell’ex Distilleria Lo Stellino (via Fiorentina, 95) è allestita l’esposizione “People sharing all the world” con “Georgy”, lo scatto vincitore assoluto del SIPA, Siena International Photo Awards, e i premiati nelle altre categorie e nel “Sipa Story-Telling”, dedicato a storytelling e reportage.

I Magazzini del Sale all’interno di Palazzo Pubblico (Piazza del Campo, 1) accolgono la mostra “I Wonder If You Can” con le immagini vincitrici del “Creative Photo Awards”, dedicato alla fotografia artistica e creativa, mentre gli scatti vincitori del Drone Photo Awards, il premio più importante per la fotografia aerea, sono esposti nell’area verde che circonda l’Abbazia di San Galgano con la mostra “Above Us Only Sky”.

Due mostre a cielo aperto: “Sovicille🧡Creative” e “Chiusdino🧡Creative”. A Sovicille, per il terzo anno consecutivo, è possibile passeggiare per le vie del borgo ammirando le foto che danno un nuovo volto a porte e finestre tamponate di abitazioni, palazzi ed edifici storici. Con lo stesso spirito, si è unito da quest’anno anche Chiusdino, che ospita, dallo scorso luglio, un’affascinante fusione tra arte fotografica e ambiente urbano attraverso grandi stampe fotografiche affisse alle pareti di abitazioni, palazzi ed edifici storici e dedicate a tematiche sociali ed ecologiche.

Info e social. Il festival Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel in coorganizzazione con il Comune di Siena, con la collaborazione del Comune di Sovicille e del Comune di Chiusdino e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Carrefour Market, Banca Mediolanum e Gabetti Lab e fra i partner Canon, Estra, Iren SpA, Il Fotoamatore, Sienambiente, Terrecablate e Safety&Privacy.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards.