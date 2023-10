Palasport di Siena, via ai lavori. Loré: “Monitoraggio quotidiano”

Dopo l’allestimento del cantiere e il trasporto di materiali e macchinari, sono iniziati nella mattinata di oggi, giovedì 12 ottobre, i lavori di manutenzione del palasport in viale Sclavo a Siena, che coinvolgeranno la copertura metallica della struttura.

Nei giorni scorsi, come annunciato, la ditta incaricata ha provveduto ad allestire il cantiere, mentre oggi è iniziato il posizionamento di pannelli di legno a protezione del campo da gioco centrale, propedeutico all’installazione delle piattaforme aeree “ragni semoventi” che interverranno a partire da domani, venerdì 13 ottobre, sulla struttura in ferro.

Il primo step dei lavori riguarderà dunque il consolidamento della parte centrale del campo da gioco e delle travi maestre. Contemporaneamente sarà effettuata una mappatura delle strutture in metallo al di fuori del campo da gioco raggiungibili con gli stessi “ragni semoventi”.

Il secondo step di lavori del palasport di Siena interesserà le zone di copertura metallica laterali non raggiungibili per via aerea, dove saranno montati dei ponteggi (già nel corso delle prossime settimane) che consentiranno il controllo e l’eventuale consolidamento e rinforzo della struttura. I due diversi tempi dell’intervento sono dettati dalla volontà di restituire quanto prima il campo da gioco alle squadre, che potranno tornare ad utilizzarlo anche in presenza dei ponteggi laterali.

Presenti all’avvio dei lavori l’assessore allo sport ed edilizia sportiva Lorenzo Lorè, i tecnici del Comune di Siena ed il responsabile della ditta incaricata dei lavori. “La priorità è riconsegnare quanto prima – ha detto l’assessore Lorè – il palazzetto alle società sportive, per questo monitorerò personalmente il cantiere per accorciare nei limiti del possibile i tempi previsti per questa prima tranche di lavori. Sono consapevole dei disagi a cui devono far fronte le squadre, e proprio per questo il controllo sui lavori sarà assiduo e stringente”.