La dottoressa Barbara Paolini ospite ad “Elisir” per parlare di cavoli

La dottoressa Barbara Paolini, direttrice della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidentessa di ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, sarà ospite della puntata di “Elisir” in programma su Rai 3 dalle ore 10:30 alle 12 di venerdì 6 ottobre.

Il focus dell’intervento a Elisir della dottoressa Barbara Paolini sarà in particolare sulle proprietà e sulle varietà del cavolo: «Il cavolo, in tutte le sue varietà, è un alimento molto nutriente e offre diversi benefici per la salute – spiega la dietologa dell’Aou Senese -. I cavoli e altri vegetali a foglia verde come parte di una dieta equilibrata possono contribuire alla salute generale del corpo, inclusa la salute dei polmoni. Sono poi spesso associati alla prevenzione del cancro grazie alla presenza di composti naturali noti come glucosinolati.

C’è da ricordare infine – conclude la dottoressa Paolini – come i cavoli possono essere parte di una strategia di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Tutte caratteristiche, queste, che li rendono elementi importantissimi nell’ottica di una sana e corretta alimentazione».