Il Comune di Sinalunga approva il Dup ed il bilancio di previsione

Il Comune di Sinalunga ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) e il relativo bilancio di previsione per i prossimi tre anni di gestione. L’approvazione del DUP e del bilancio di previsione va a consolidare gli obiettivi raggiunti in questi anni di legislatura sul tema dei servizi, degli investimenti e delle entrate fiscali.

Un bilancio – spiega l’amministrazione comunale di Sinalunga – che trova un pareggio complesso, ma necessario, malgrado i tagli rilevanti dei trasferimenti statali, l’aumento del costo degli interventi in conto capitale e il livello dell’inflazione che ha messo in difficoltà tutto il Paese. Nonostante ciò, è stata confermata l’attenzione dell’amministrazione alle politiche sociali e ai servizi alla persona, con l’obiettivo di mantenere il medesimo livello assistenziale e senza intervenire sui costi sostenuti dai cittadini su tutti i servizi a domanda, educativi, culturali e sociali.

Resta invariata l’applicazione della Tassa di soggiorno, dell’IMU e dell’addizionale IRPEF che nella sua applicazione evidenzia ancora la soglia di esenzione a 13 mila euro, tra le più alte in assoluto, proprio per rispondere alle categorie economicamente più deboli. Anche la TARI è stata confermata ai livelli attuali, con l’impegno di monitorare l’applicazione della tariffa in maniera attenta; questa modalità ha portato a una riduzione del costo del servizio negli ultimi due anni, che nelle civili abitazioni ha visto una diminuzione del 25%.

Un bilancio di esercizio che l’amministrazione imposta in maniera prudenziale, mantenendo a livelli reali le entrate variabili, indice di salute delle economie di cassa del Comune che comunque mantiene un tasso di indebitamento contenuto. Un’operazione che consente alla gestione di stanziare in conto capitale fin da subito interventi necessari di ordinarie riqualificazioni, ma soprattutto finanziare o cofinanziare progetti di intervento strutturali più importanti, oltre a garantire le opere importanti già avviate sul tema dei parcheggi, riqualificazione dei palazzi storici e della pubblica illuminazione.

Tra le opere importanti e già finanziate che entrano nel programma dei lavori pubblici del 2024 è il progetto di riqualificazione della “Casa del Nocio” a Pieve di Sinalunga da utilizzare per fini sociali e l’atteso intervento del primo stralcio del progetto di mitigazione idraulica dell’abitato di Pieve di Sinalunga, interventi che già da soli superano l’importo di due milioni di euro.

“Approviamo i contenuti di questo bilancio e del DUP con soddisfazione, perché andiamo a concretizzare e stabilire gli obiettivi inseriti nel nostro documento programmatico di inizio legislatura – commenta il sindaco del Comune di Sinalunga Edo Zacchei -. Un documento articolato con tanti progetti che in questi anni abbiamo in gran parte impostato e che ha visto operare l’amministrazione comunale in tutti gli ambiti della comunità. Il bilancio di previsione, che riafferma la salute economico finanziaria dell’ente, a questo punto è già efficace e operativo e sancisce il lavoro di programmazione, l’impostazione e la strategia amministrativa che ci contraddistingue, volta a migliorare la vita dei cittadini”.