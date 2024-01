Santa Maria della Scala, nominato il nuovo Cda

Il Comune di Siena, attraverso un decreto firmato dal sindaco Nicoletta Fabio, ha provveduto a effettuare oggi, lunedì 8 gennaio 2024, la nomina del Cda e del presidente del collegio dei revisori della Fondazione “Antico Spedale Santa Maria della Scala”.

Nuovo presidente della Fondazione sarà Cristiano Leone. Trentanovenne manager culturale, nato a Napoli, scelto dal Sindaco di Siena tra circa quaranta curricula arrivati a Palazzo Pubblico, Leone ha alle spalle un’importante carriera internazionale: titolare di un dottorato europeo in Filologia Romanza, conseguito con il massimo dei voti proprio all’Università di Siena, Leone si è poi specializzato nel management culturale alla Solvay Brussels School of Economics and Management.

Cristiano Leone ha ricoperto importanti ruoli istituzionali sia nel settore pubblico che privato, collaborando con alcune tra le più illustri istituzioni europee, tra cui Sorbonne Universités, Villa Médicis – Académie de France à Rome, Museo Nazionale Romano, Hermès Italia e Hermès International. Tra i suoi ultimi lavori la direzione artistica e linguistica per la prefigurazione della Cité internationale de la langue française, progetto culturale del presidente Emmanuel Macron, che ha aperto le sue porte lo scorso novembre.

Per il cda del Santa Maria della Scala il sindaco Fabio ha designato Cristiano Leone, nella carica di presidente, Niccolò Fiorini, nella carica di vicepresidente, Massimiliana Quartesan, Viviana Castelli e Francesco Piroli. Presidente del collegio dei sindaci revisori, di nomina del Sindaco, sarà Camillo Natali.

“Da oggi si traccia un nuovo percorso che spero dia il giusto valore a tutto ciò che è racchiuso all’interno del Santa Maria, e non parlo ovviamente solo di cose materiali – sottolinea il sindaco di Siena Nicoletta Fabio –. Pensando al futuro dell’Antico Spedale, anche grazie alla professionalità e alle competenze dei nomi presenti all’interno del nuovo consiglio di amministrazione, mi immagino un laboratorio dinamico, un dialogo tra diverse forme di arte con una particolare attenzione alla contemporaneità. Credo sia importante mettersi subito a lavoro per costruire insieme alla direttrice Chiara Valdambrini e a tutta la squadra del Santa Maria progetti ad ampio raggio distribuiti su più livelli”.

“Per fare ciò sono convinta che le capacità manageriali e artistiche dei nuovi membri del Cda daranno lo slancio creativo giusto per attrarre su Siena e sul Santa Maria della Scala gli occhi di soci ed investitori esterni – conclude il sindaco Nicoletta Fabio – C’è bisogno ora di un’attenta ridefinizione dei ruoli e di una precisa regolamentazione interna che permetta al Cda di lavorare con serenità per la crescita di un complesso museale unico al mondo”.

Niccolò Fiorini, senese classe 1987, è ricercatore in ambito Industria 4.0, innovazione, brevettazione e imprenditorialità presso l’Università degli Studi di Siena. Per l’anno accademico 2018/2019 è professore a contratto di Entrepreneurship and Innovation Management nel corso di laurea magistrale International Accounting and Management dell’Università degli Studi di Siena. Svolge attività di consulenza in ambito strategico e manageriale, marketing e Industria 4.0. Ha conseguito il dottorato in Economia, Mercati ed Istituzioni (Eim) presso l’Imt Scuola Alti Studi Lucca e la laurea magistrale con lode in Management e Governance, curriculum in inglese Ama, presso l’Università degli Studi di Siena. Ha conseguito il master di primo livello “Gints – Gestione delle Istituzioni Finanziarie e Nuove Tecnologie dell’informazione” presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena.

Massimiliana Quartesan, classe 1960, laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena, specializzazione in Traduzione letteraria (lingua inglese). Insegnante di lingua e cultura italiana presso l’Università per Stranieri di Siena. E’ docente e tutor corsi di formazione per docenti di italiano in Italia e all’estero. Responsabile “Didattica agli adulti” per Siena per gli italianisti, rivista Si&na, Unistrasi. Membro operativo Ace (Albo Commissari d’Esame) Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori). Curatrice di eventi enogastronomici, filiere turistiche e attività culturali.

Viviana Castelli, senese classe 1958, di formazione umanistica (maturità classica, 1977; Laurea in Lettere, 1983; diploma in archivistica, paleografia e diplomatica, 1988) dal 1987 svolge attività di ricerca nell’ambito fortemente interdisciplinare della sismologia storica. Dal 2003 fa parte del gruppo Ingv “Edurisk Percorsi educativi per la riduzione del rischio” che promuove iniziative culturali per la prevenzione dei rischi naturali in collaborazione col Dipartimento nazionale della Protezione civile. Tra i suoi obiettivi futuri c’è la pubblicazione dell’ingente patrimonio informativo da lei raccolto nel corso di ormai più che trentennali ricerche sugli effetti di terremoti osservati a Siena tra il XIII e il XX secolo. Vanta numerosi articoli pubblicati in riviste scientifiche e periodici d’informazione.

Francesco Piroli, senese classe 1987, laurea in Giurisprudenza in Diritto tributario conseguita nel 2011, abilitato all’esercizio della professione di avvocato, attualmente è responsabile Area Affari generali presso la Finanziaria Senese di Sviluppo (Fises). Ha conseguito un Master executive di II livello in Management del patrimonio culturale (Mapac) organizzato dall’Università degli Studi di Siena. Fino al 2015 dipendente presso Banca Etruria prima al Servizio Finanziamento e poi al Servizio Garanzia e amministrazioni crediti.

Il nuovo Cda della Fondazione Santa Maria della Scala sarà convocato a breve per l’insediamento ed inizio della propria attività dal neopresidente.

Dichiarazione su nuovo Cda Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala

“Accogliamo con favore la nomina di Cristiano Leone a presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. Siamo certi che insieme al nuovo presidente e al nuovo Cda si potranno avviare importanti progetti, interventi e azioni per la crescita del Santa Maria della Scala”. Questo il commento della direttrice della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Chiara Valdambrini e del personale del complesso museale, riguardo alla nomina da parte del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione stessa.