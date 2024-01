A Siena crescono le soluzioni per muoversi in bus

A Siena, da lunedì 8 gennaio, in accordo con gli enti di programmazione del Tpl sul territorio (Regione Toscana, Provincia di Siena e Comuni), saranno in vigore una serie di modifiche che riguardano il potenziamento e la modifica di percorso e orario di alcune linee urbane dei bus, che garantiranno maggiori soluzioni per muoversi con il mezzo pubblico.

Linea s3 – variazioni di percorso

E’ prevista la variazione di percorso delle corse con validità feriale, con spostamento del capolinea a Cerchiaia (Fornace Vecchia) senza il transito dalla Strada dei Tufi e con il passaggio dalla Zona Artigianale Cerchiaia con le corse in direzione Fornace Vecchia.

Fanno eccezione le corse scolastiche per le quali rimane il percorso invariato con capolinea Porta Tufi (ore 7.35 e 13.10 da Due Ponti; ore 7.30-8.00-8.35-14.00 da Porta Tufi). Le corse al capolinea di Cerchiaia in direzione Massetana Romana, con partenza ai minuti 10 ed ai minuti 40, effettueranno coincidenza con la linea s2 proveniente da Monteroni d’Arbia.

Linea s4 – nuovo capolinea a San Martino

Per la linea s4 la novità è lo spostamento del capolinea in località San Martino, nel comune di Monteriggioni, e il transito da Uopini con tutte le corse sia nel percorso di andata che di ritorno. Le zone di Braccio, Tognazza, San Martino e Fornacelle, nel comune di Monteriggioni, saranno potenziate, nella frequenza, dall’introduzione del nuovo servizio della nuova linea s11 che integrerà la linea s4.

Nuova linea s11

Sarà infatti attivata la nuova linea s11 con validità feriale con percorso dal capolinea di Fornacelle quindi Fontebecci-Palazzo Diavoli-piazza Gramsci (capolinea) e viceversa, con le corse attive dalle ore 7.33 alle 20.33 da Fornacelle (validità feriale escluso sabato).

Nella giornata del sabato l’ultima corsa partirà da Fornacelle alle ore 14.33 e terminerà alle ore 14.55 a piazza Gramsci.

Questo il nuovo percorso:

Andata : Fornacelle via del Pino, Fornacelle, San Martino, via della Repubblica, via Franco Ferrini, Cassia Nord, via Fiorentina, viale Cavour, viale Vittorio Emanuele, viale Diaz, viale Vittorio Veneto, piazza Gramsci.

: Fornacelle via del Pino, Fornacelle, San Martino, via della Repubblica, via Franco Ferrini, Cassia Nord, via Fiorentina, viale Cavour, viale Vittorio Emanuele, viale Diaz, viale Vittorio Veneto, piazza Gramsci. Ritorno: piazza Gramsci, via Franci, via A. Diaz, via Ricasoli e viale Vittorio Emanuele, viale Cavour, via Fiorentina, Cassia Nord, Braccio, Tognazza, San Martino, Fornacelle via del Pino.

Nuova linea s14

Nuova anche linea s14 con validità feriale con percorso dal capolinea di S. Andrea per strada Massetana-porta Tufi-S. Agostino-piazza San Marco (capolinea) e viceversa.

Le corse sono attive nella fascia oraria dalle ore 6.50 alle 20.50 da porta San Marco (validità feriale escluso sabato). Nella giornata del sabato il servizio termina a porta San Marco alle ore 14.50.

Questo il percorso completo:

Andata : Sant’Andrea via Vignali, strada Grossetana, Costalpino, strada Statale 73 Senese-Aretina, Colonna San Marco, Massetana Romana, strada dei Tufi, via Mattioli, via delle Cerchia, Pian dei Mantellini, via della Diana, via S. Marco, porta S. Marco.

: Sant’Andrea via Vignali, strada Grossetana, Costalpino, strada Statale 73 Senese-Aretina, Colonna San Marco, Massetana Romana, strada dei Tufi, via Mattioli, via delle Cerchia, Pian dei Mantellini, via della Diana, via S. Marco, porta S. Marco. Ritorno: replica, in senso contrario, il percorso di andata descritto sopra. Cambia solamente il tratto iniziale del percorso: porta San Marco, via delle Sperandie, via delle Cerchia e strada dei Tufi.

All’altezza di Colonna San Marco (in entrambi i sensi di marcia) è previsto il transito su tutta la rotatoria fino all’hotel “La Colonna”: in questo modo sarà possibile effettuare un cambio/coincidenza su tutti i servizi di Tpl in ingresso ed in uscita a Siena che si servono di strada di Pescaia.

Nuova linea s16

Istituzione nuova linea con validità feriale invernale, con percorso dal capolinea piazza del Sale per viale Sardegna-strada delle Scotte e viceversa, con le corse attive dalle ore 7.30 alle ore 20.30 da piazza del Sale, escluso il sabato. Il sabato l’ultima corsa termina alle 14.57 in piazza del Sale.

Questo il percorso completo:

Andata : piazza del Sale, via Garibaldi, via Beccafumi, via S. Martini, viale Sardegna, ponte Caduti sul Lavoro, viale Bracci, via del Volontariato, strada delle Scotte (università e obitorio).

: piazza del Sale, via Garibaldi, via Beccafumi, via S. Martini, viale Sardegna, ponte Caduti sul Lavoro, viale Bracci, via del Volontariato, strada delle Scotte (università e obitorio). Ritorno: strada delle Scotte, viale Bracci, ponte Caduti sul Lavoro, viale Sardegna, via Simone Martini, via Beccafumi, via Garibaldi, piazza del Sale.

Autolinee Toscane al fine di raggiungere il maggior numero di persone e di informarle sui cambiamenti dei servizi di TPL che partiranno lunedì 8 gennaio sta attuando, in accordo con la Regione Toscana e le istituzioni locali, una vasta e capillare campagna di comunicazione.

Oltre, ovviamente, alla pagina dedicata sul proprio sito, all’utilizzo dei propri canali social, e ai tradizionali canali di comunicazione (giornali, siti di informazione, radio e tv) “at” ha avviato anche una comunicazione diretta, individuale e mirata che si rivolge singolarmente ai propri utenti.

In pratica tutti coloro che hanno un abbonamento del TPL a Lucca o nella provincia di Siena o ad una tratta comunque interessata ai cambiamenti che ci saranno nel territorio di Siena dall’8 gennaio, stanno ricevendo in queste ore una mail dedicata in cui gli vengono spiegati tutti i cambiamenti e le modifiche e i link a cui poter scaricare tutto il materiale informativo utile. A Siena verranno raggiunte con queste mail personalizzate circa 5.500 persone.

Oltre a ciò, ovviamente, ogni persona potrà contattare il call-center di “at” (800 14 24 24 dalle ore 6 alle ore 24 sette giorni su sette) dove troverà una voce che la guiderà passo passo attraverso i tasti numerici del telefono alle informazioni relative alla propria Linea e-o corsa di bus. In più alle principali fermate “at” metterà a disposizione delle persone che hanno bisogno di indicazioni personale dedicato e appositamente formato (in accordo con azienda Holacheck). Stessa attenzione all’utenza sarà predisposta anche dal personale “at” presso le biglietterie e gli info point.

Contando poi sull’aiuto delle istituzioni, “at” ha anche inviato un kit informativo a tutte le amministrazioni del bacino di Siena, scuole e asl comprese.

Le persone, naturalmente, troveranno le informazioni sui cambiamenti delle linee dei bus di Siena anche su appositi manifesti alle fermate e a bordo dei bus sui pendini che contengono un QR-code che rimanda alla pagina web. Inoltre, è stato predisposto bus pellicolato con la grafica della campagna che circolerà sul territorio di Siena.

La grafica della campagna e dei materiali di comunicazione è stata pensata per il bacino di Siena e ne rappresenta gli elementi identitari, le icone, i luoghi che il trasporto pubblico attraversa e che caratterizzano questo territorio, per comunicare vicinanza agli utenti e alla comunità.

Per ogni ulteriore informazione sulle nuove linee dei bus di Siena Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.