Montepulciano: il calendario degli sportelli mobili del Punto digitale facile

Punto digitale facile di Montepulciano, un nuovo servizio grazie al quale i cittadini potranno ricevere assistenza da personale formato, i facilitatori digitali, su una serie di pratiche digitali, come l’uso dell’App IO o dello SPID, supporto sull’utilizzo corretto di PC e smartphone o sulle possibilità di comunicazione in via telematica con la pubblica amministrazione.

Dopo il Punto digitale facile attivato lo scorso dicembre allo SPIC, al piano terra del Palazzo Comunale di Montepulciano (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13) da questa settimana saranno attivi anche 8 sportelli mobili sul territorio, aperti una volta al mese, dalle 14 alle 18: Centro Civico di Valiano, giovedì 4 gennaio; Biblioteca comunale e Archivio storico “P. Calamandrei”, venerdì 5 gennaio; piscina comunale di Montepulciano Stazione, giovedì 11 gennaio; sala polivalente Ex macelli, venerdì 12 gennaio; centro civico di Sant’Albino, giovedì 18 gennaio; centro civico di Gracciano, venerdì 19 gennaio; Cocconi di Acquaviva, giovedì 25 gennaio; centro civico di Abbadia, venerdì 26 gennaio. Per maggiori informazioni: digitalefacile@comune.montepulciano.si.it.

“Il nostro obiettivo è di favorire l’inclusione digitale di tutti, per non lasciare indietro nessuno, per questo abbiamo pensato di aprire anche 8 sportelli mobili del Punto digitale facile su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, in modo da garantire a tutti i cittadini, soprattutto i più anziani, il dovuto supporto in questo percorso di continua formazione”, è il commento del sindaco di MontepulcianoMichele Angiolini.

FACILITATORI DIGITALI. Negli sportelli del Punto digitale facile i cittadini troveranno i facilitatori digitali, una figura che affianca e guida i cittadini ad un uso corretto, consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, al fine di aumentarne le competenze. Il facilitatore digitale offre supporto all’utilizzo dei principali strumenti informatici (smartphone, computer, tablet.. ) e aiuta nell’utilizzo dei principali siti e servizi pubblici. È bene specificare che il facilitatore non compie operazioni al posto dell’utente, non fa riparazioni, non risolve problemi tecnici. Questo perché il facilitatore deve aiutare il cittadino ad essere autonomo e consapevole nell’uso delle nuove tecnologie, non sostituirsi all’utente. Gli sportelli del Punto digitale facile avranno a disposizione tutta la strumentazione necessaria per formare i cittadini: pc portatili, tablet, video proiettore, stampante.

Il Comune di Montepulciano, per questo progetto, ha ricevuto 30 mila euro di finanziamento da parte della Regione Toscana (su fondi PNRR), e sarà attivo fino al 31 dicembre 2025.