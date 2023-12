Montepulciano ed i suoi mercatini di Natale trasmessi in tutto il mondo da Rai Italia

Montepulciano e i suoi mercatini di Natale trasmessi in tutto il mondo da Rai Italia

Oggi andrà in onda una video cartolina all’interno del programma in lingua inglese “Paparazzi”, con una breve presentazione di Montepulciano e dei suoi mercatini natalizi.

Un breve saluto vibrante e speciale, rigorosamente in lingua inglese, proveniente da Montepulciano e dai suoi mercatini di Natale sarà trasmesso in tutto il mondo oggi, giovedì 21 dicembre, all’interno del programma “Paparazzi” sul canale internazionale Rai Italia. La cartolina da Montepulciano arriverà a un pubblico televisivo davvero molto vasto, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Sudafrica fino all’Australia, in diverse fasce orarie. Il breve videomessaggio prova a raccontare in poche battute Montepulciano e i suoi mercatini di Natale, organizzati per il decimo anno consecutivo dall’associazione Vivi Montepulciano, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Paparazzi” è la prima produzione d’intrattenimento RAI in inglese, in onda da lunedì a venerdì in tutto il mondo per raccontare le notizie gli eventi più interessanti d’Italia agli italiani all’estero e agli emigrati di seconda generazione.

Il programma, che va in onda sul canale internazionale Rai Italia, è condotto dai due brillanti conduttori di Rai Radio 2 Filippo Solibello e Marco Ardemagni. In questi giorni prefestivi, in ogni puntata, Solibello e Ardemagni arricchiscono il programma di intrattenimento trasmettendo dei messaggi provenienti dai mercatini di Natale presenti sul nostro Belpaese. Sarà possibile recuperare la puntata oggi, di giovedì 21 dicembre, a partire da domani, andando sul portale: www.raiplay.it/programmi/paparazzi.

La produzione, a cura dell’ufficio stampa del Comune di Montepulciano, è stata realizzata con il prezioso supporto della Pro Loco Montepulciano ASP – in video è andata una delle sue operatrici, Elisa Biagianti – e del fotografo e videomaker Dario Pichini.