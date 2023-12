Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP protagonista su LA7

La carne fresca di Vitellone Bianco dell’Appenino Centrale IGP si trasforma ne “L’ingrediente perfetto” della cucina di Maria Grazia Cucinotta su LA7.

Da domenica 10 dicembre la trasmissione condotta dall’attrice siciliana proporrà cinque ricette per le festività natalizie con al centro il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Il primo appuntamento è fissato per domenica 10 dicembre, alle ore 10.10, in compagnia di Maria Grazia Cucinotta. Le altre quattro puntate andranno in onda domenica 17 dicembre, domenica 24 dicembre, domenica 31 dicembre e domenica 4 febbraio.

“Abbiamo rinnovato la collaborazione con ‘L’ingrediente perfetto’ su LA7 – afferma il direttore del Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appenino Centrale IGP, Andrea Petrini – perché per il nostro Consorzio rappresenta un’ulteriore opportunità per far conoscere da vicino il nostro prodotto e stimolare nei consumatori una crescente attenzione per la scelta consapevole della carne di qualità e il suo corretto utilizzo in cucina. Sono obiettivi che ci stiamo prefiggendo da tempo con un impegno a 360 gradi e il coinvolgimento dell’intera filiera”.