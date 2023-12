Franci e Aioncino, due locande a Montalcino per Girogustando

Due locande per un menu gemello, nel prossimo appuntamento di Girogustando a Montalcino. Martedì 5 dicembre serata ilcinese per Girogustando, la rassegna di incontri tra cuochi firmata Confesercenti: scenario dell’evento, per la prima volta, sarà la Drogheria & Locanda Franci, piccolo scrigno di eccellenze enogastronomiche incastonato tra le mura storiche dell’antico borgo: in cucina per l’occasione ci sarà spazio anche per la Locanda dell’Aioncino, in arrivo da Bibbona (Livorno).

Suggestivo casolare incorniciato da vigneti, cipressi e uliveti lungo la Strada del Vino Costa degli Etruschi, l’Aioncino arriverà a Montalcino dopo la sua prima partecipazione a Girogustando, avvenuta lo scorso maggio proponendo un menu caratterizzato da presidi Slow food di zona.

Stavolta Bajram Smoqi, il giovane chef dell’Aioncino selezionerà pietanze stagionali di ampio respiro: “Risotto alla zucca mantovana con blu di bufala e gocce di aglio nero” e “Controfiletto di cervo con purea di patate, cipolle borettane in agrodolce e riduzione al Porto” spiccano nell’inedito menu a 4 mani. Per contro Leonid Kukulin, cuoco della Locanda Franci alternerà “Tortelli ripieni di fagiano, porro croccante con crema del suo fondo” e “Filetto di vitellina, battuto di cavolfiore, fondo bruno al tartufo e foie gras con porcini trifolati”.

Quello del 5 dicembre sarà un incontro tra due realtà distanti, ma con importanti punti in comune. L’alto prestigio vinicolo ed estetico dei rispettivi territori e la scelta di affiancare all’offerta food quella di ospitalità, con pochi alloggi ma altamente curati, caratterizzano sia la Drogheria & Locanda Franci che la Locanda dell’Aioncino.

Le migliori premesse dunque per propiziare l’evento, il penultimo della lunga serie di Girogustando per il 2023, rassegna di punta per Vetrina Toscana (il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio).

Il menu condiviso sarà completato con vini selezionati, serviti da sommelier Fisar ed i cui tappi saranno recuperati nell’ambito dell’iniziativa “Sallustappa” che coinvolge gli studenti dell’IIS Bandini di Siena nel recupero del sughero. Inizio ore 20.30, tutti i dettagli su www.girogustando.tv.