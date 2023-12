Mercatini, albero, musica e folletti: a Poggibonsi “La via Maestra del Natale”

Mercatini di Natale per tutto il fine settimana, conto alla rovescia per l’accensione dell’albero e tanti eventi a Poggibonsi. Al via oggi, venerdì 1° dicembre, “La Via Maestra del Natale”, ricco cartellone di eventi promosso da Comune, associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale, Fondazione Elsa, associazioni Confcommercio e Confesercenti. Un progetto di promozione e valorizzazione del territorio cofinanziato dalla Camera di Commercio e partecipato da una moltitudine di associazioni del territorio.

Il programma ha già visto l’apertura della pista di pattinaggio in piazza Rosselli e l’accensione delle luminarie che quest’anno coinvolgono anche i negozi di viale Marconi. Con il prossimo finesettimana entrerà nel vivo.

“Il prossimo sarà un fine settimana ricco di iniziative dedicate a tutti e in particolare alle famiglie e ai più piccoli – dichiara Laura Martelli, presidente di CCN Via Maestra – Tre giorni in cui vivere il centro, esteso e tutto illuminato, nelle sue diverse sfaccettature anche grazie alla presenza costante della pista di pattinaggio. Auspichiamo una grande partecipazione a questo bel progetto di attività che abbiamo costruito. Una bella sinergia che ha portato ad un intenso programma di eventi per accompagnare il periodo delle festività”.

“La Via Maestra del Natale” entrerà nel vivo venerdì 1° dicembre con l’apertura dei mercati a tema con le casine di Natale nell’area pedonale di piazza Berlinguer. Per tutto il fine settimana (1, 2, 3 dicembre) vi sarà esposizione e vendita di articoli gastronomici o di artigianato. Il tema del mercatino di Natale sarà “Trova il tuo regalo”, idee di ogni genere per i prossimi regali natalizi che vanno ad incrementare l’ampia offerta che già i negozi offrono a chi viene a Poggibonsi. I mercati di Natale (organizzati dalle associazioni di categoria e dai loro Cat) si ripeteranno, con tema diverso, per tutti i finesettimana fino a quello dell’Epifania.

Sabato 2 dicembre sarà il momento del fatidico conto alla rovescia che porterà (alle 16) all’accensione dell’Albero di piazza Cavour e alla inaugurazione della casina di Babbo Natale, proprio davanti al Comune, allestito grazie al contributo dell’associazione Pro Loco. L’accensione sarà accompagnata da un momento canoro suggestivo e di ispirazione natalizia con le canzoni del Coro Servi della Gioia nella cornice della Collegiata sulle cui scale sarà allestito il presepe, sempre a cura della Pro Loco e del Laboratorio Marmocchi. Per l’intero pomeriggio di sabato I folletti di Natale andranno alla ricerca di bambini da accompagnare alla casina di Babbo Natale e giocheranno con loro attraverso animazioni e filastrocche. Nello stesso pomeriggio in Sala Set si svolgerà la presentazione del libro di Mauro Minghi e Paolo Angiolini “Gnamo prencipiamo a legge come si parlava a Poggibonsi”.

Domenica 3 dicembre nel pomeriggio (a partire dalle 16,30) in piazza Nagy ancora un momento dedicato ai bambini a cura di Ludus in tabula, una serie di giochi in legno di varia dimensione e tipologia, con cui tutti, da 0 ai 99 anni, potranno divertirsi. Alle 18 al Politeama di Poggibonsi presentazione del libro “IO & IA” di e con Riccardo Manzotti e Simone Rossi (a cura di Fondazione Elsa).