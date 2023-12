Stazione MedioEtruria a Creti, Micheli (PD): “Opportunità unica per Siena”

“Finalmente il comitato tecnico di RFI si è espresso in merito alla realizzazione della stazione MedioEtruria”, così interviene il consigliere comunale del Partito democratico di Siena Luca Micheli sulla scelta di Creti da parte di RFI per la realizzazione della stazione dell’Alta Velocità (vai all’articolo).

“Secondo RFI – prosegue Micheli – il luogo più adatto alla realizzazione della nuova stazione per l’Alta Velocità MedioEtruria è Creti, frazione del Comune di Cortona. Questa notizia deve essere colta come opportunità unica per il futuro della nostra città e di tutto il territorio provinciale. La stazione di Creti ci avvicinerebbe come non mai alla capitale ed al sud della nostra penisola, oltre a consentire di raggiungere il nord senza dover affrontare il traffico della Siena-Firenze. Potrebbe perfino diventare motore di sviluppo per migliorare i collegamenti degli autobus con l’aeroporto di Perugia.

E’ necessario da parte dell’amministrazione comunale lasciar perdere ogni timore reverenziale verso i colleghi aretini e privilegiare davvero gli interessi del nostro territorio. Lasciar perdere quanto dichiarato dall’assessore Tucci alla mia interrogazione in cui affermava: “Le possibilità di ulteriore interlocuzione del Comune e della Provincia di Siena appaiono a nostro parere aleatorie” e passare all’azione, magari rafforzandola con una decisione unanime del Consiglio comunale. Siena deve lottare per il proprio futuro, non può più permettersi di rimanere ancora rinchiusa all’interno delle mura. La stazione MedioEtruria – conclude il consigliere comunale di Siena del PD Luca Micheli – è cosa ben più diversa rispetto ad un cartello all’uscita Valdichiana dell’A1″.