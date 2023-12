A Monteaperti nuova area per cani e interventi su strade e spazi verdi

Sarà inaugurata martedì 5 dicembre alle ore 16 la nuova area sgambatura cani realizzata a Monteaperti, in via Ceccolini, dal Comune di Castelnuovo Berardenga con un percorso di partecipazione che ha coinvolto attivamente la comunità locale.

L’intervento si aggiunge ad altri lavori eseguiti nella frazione castelnovina nei mesi scorsi, che hanno portato alla riqualificazione di via Ceccolini, con l’abbattimento dei pini che rappresentavano un pericolo per la sicurezza del manto stradale e il successivo rifacimento della nuova asfaltatura e della segnaletica stradale, oltre alla piantumazione di nuove piante in sostituzione dei vecchi pini. In prossimità di via Ceccolini e del Centro civico sono stati sistemati e riqualificati anche un muretto a lato dello stesso Centro civico e le scale esterne di accesso all’area verde.

Infine, per ripristinare la completa funzionalità del campo polivalente esistente nella zona, è stata integralmente sostituita la recinzione perimetrale e sono state installate nuove porte per il calcetto. L’investimento complessivo ammonta a circa 110 mila euro, di cui 35 mila euro in arrivo da finanziamenti esterni.

“Gli interventi realizzati a Monteaperti nel corso degli ultimi mesi – afferma Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore con delega a manutenzioni e decoro urbano di Castelnuovo Berardenga – hanno permesso di dare risposte concrete alle richieste dei cittadini su più fronti, a partire dalla sicurezza stradale e pedonale.

Con il progetto dell’area sgambatura cani a Monteaperti – aggiunge Maggi – abbiamo potuto, inoltre, rispondere a un’esigenza legata al benessere degli animali e manifestata dalla comunità locale, che ha intrapreso un percorso partecipato con il Comune condividendo l’idea progettuale e la volontà di gestire autonomamente gli spazi una volta conclusi i lavori. Un esempio del principio di sussidiarietà che sosteniamo e promuoviamo da tempo insieme alle nostre comunità per raggiungere obiettivi comuni.

Ringrazio i cittadini di Monteaperti – conclude Maggi – per il contributo dato a questo progetto e gli uffici comunali che hanno lavorato per intercettare significativi finanziamenti pubblici esterni, utili a portare avanti interventi su più fronti per migliorare e valorizzare il territorio”.