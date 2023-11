Asd Shinan Karate Kai: 17 medaglie al 2° Memorial Renzo Speranzi

Grande soddisfazione lo scorso fine settimana per i risultati degli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai di Siena che hanno partecipato al 2° Memorial Renzo Speranzi, gara UISP di karate, svoltasi a Firenze, conquistando ben 17 podi con 8 medaglie d’oro, 5 d’argento e 4 di bronzo.

La manifestazione agonistica si è svolta in modalità differenti per le categorie giovanili e le categorie agonistiche. Per le categorie giovanili su tre prove: percorso a tempo, gioco tecnico e Kata, mentre per le categorie agonistiche esclusivamente per la specialità del Kata individuale su due prove.

I risultati degli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai al 2° Memorial Renzo Speranzi

1i classificati: Riccardo Armini masters nere, Angela Salvini masters nere, Giorgia Machetti speranze marrone, Pietro Santioli cadetti marrone, Patrizio Melosello masters blu, Sara Melosello juniores blu, Simone Emiliani masters arancione, Asia Martina speranze arancione.

2i classificati: Giulio Di Renzone cadetti marrone. Giulia Emiliani cadetti marrone, Lucrezia Armini esordienti blu, Filippo Del Casino masters verde, Gabriele Mariotti fanciulli gialle.

3i classificati: Eva Del Casino cadetti blu, Giulia Morrocchi esordienti blu, Luigi Fabbrini cadetti blu, Leonardo Quercioli fanciulli gialle.

Per gli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai, l’appuntamento con il 2° Memorial Renzo Speranzi di Firenze è stato primo impegno agonistico della stagione sportiva 2023/2024.