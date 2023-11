Artigianato, Artex in Cina firma accordo con l’Università di Shanghai

L’artigianato toscano vola in Estremo Oriente. Una delegazione di artigiani guidata da Artex è stata in Cina per scambi culturali e commerciali; la delegazione ha fatto tappa a Shanghai all’Università di Arti visive, uno dei più importanti centri didattici del Paese in tema di arte e design, con oltre 4.500 studenti e 10 specializzazioni (dalla scuola di Design a quella di Gestione dell’industria creativa alla Scuola di Protezione e restauro di reliquie culturali alla scuola di Belle arti e new nedia art).

Durante la visita, Artex e la Scuola di industrie creative e culturali – presente all’interno dell’Università di Arti visive ed il College vulturale e vreativo lanciato dalla Creative City di Shanghai all’interno del programma di promozione degli scambi culturali tra Cina e Italia dal 2018 – hanno sottoscritto un importante accordo di partnership.

“L’accordo – sottolinea Sara Biagiotti di Artex – ha l’obiettivo di costruire stabili rapporti di scambi di cooperazione tra studenti e artigiani, cinesi e italiani. Nel futuro artigiani e studenti italiani e cinesi potranno incontrarsi attraverso l’organizzazione di mirati workshop in Italia e in Cina per lo scambio culturale legato alle arti e alla tradizione artigiana dei due Paesi.

Seconda tappa della missione cinese è stata il Parco delle industrie culturali e creative Madrojoing: qui alla presenza di imprenditori cinesi, istituzioni, media, la delegazione toscana ha partecipato alla Settimana Toscana con lo scopo di consolidare i rapporti tra Italia e Cina già sottoscritti nell’accordo di ottobre a Firenze negli Spazi di Officina Creativa e di individuare nell’Innovation Park di Shanghai una location per la promozione e la vendita dell’artigianato toscano; alla Settimana Toscana sono invitati, oltre ad Artex, anche alcuni artigiani: Cassigoli editions, Anna Ermini Gioielli, Lo Scrittorio, Kiple – start up fiorentina.

Ultima tappa la 17ª Fiera delle industrie Culturali e Creative di Hangzhou. Qui Artex ha partecipato con un’area espositiva di 60 metri quadrati. Tra le aziende presenti in fiera, alcune, come Savio Firmino, mirano a consolidare la posizione in Cina, altre come Creart, Sezzatini, profumeria San Simone hanno iniziato il loro percorso in Cina con Artex anni fa ed oggi lavorano attraverso un loro distributore, altre ancora sono alla prima esperienza, come Lo scrittoio, Anna Ermini Gioielli e Cassigoli Editions.

“I rapporti con la Cina – sottolinea Sara Biagiotti della direzione di Artex – sono di lungo corso; il nostro supporto alle aziende sta nella risoluzione dei problemi e nella individuazione della strategia commerciale, della piattaforma e dell’intermediario giusto disposto ad investire su prodotti bellissimi, ma di brand non conosciuti e volumi ridotti”.