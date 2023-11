Artigiancredito, fusione per incorporazione del Caaf Amiata

Sono stati presentati ieri, venerdì 24 novembre, in occasione di un convegno dal titolo “CAAF Amiata e Artigiancredito: la storia continua”, i contenuti della fusione tra Artigiancredito e la Cooperativa Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi (C.A.A.F.) del Monte Amiata.

L’evento, introdotto dal presidente di Artigiancredito Fabio Petri, ha visto numerosi interventi delle associazioni e delle istituzioni, tra cui quello dell’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras e del responsabile Area mercato di Artigiancredito Luca Reggiannini che ha illustrato le opportunità per le imprese del territorio.

L’operazione di fusione con Caaf Amiata rappresenta il proseguimento del percorso avviato nel 2022 e comporta l’ingresso in Artigiancredito di ben 750 imprese in qualità di nuovi soci, consolidando il consorzio fidi come società qualificata per soddisfare le esigenze del sistema delle PMI.

Come emerso in fase di discussione del progetto, la necessità di un’iniziativa aggregativa con Artigiancredito era apparsa per il CAAF l’unica strategia in grado di rivitalizzare una presenza che bilanciasse la riduzione delle banche nonché il distanziamento dal territorio per effetto dei continui processi di concentrazione e fusione che coinvolgono il sistema.

Nello stesso tempo, l’operazione ha consentito ad Artigiancredito di intensificare il presidio commerciale in un territorio che annovera un interessante numero di imprese, dinamiche e di buon standing creditizio.

La fusione ha anche consolidato il rapporto con le associazioni territoriali: infatti la CNA e la Confartigianato Imprese di Siena e Grosseto, promotrici del Caaf Amiata, si sono impegnate ad allestire ciascuna un’iniziativa annuale di animazione economica in zona nei prossimi due anni.

“L’importanza di questo progetto sta nei vantaggi che lo stesso porterà all’economia del territorio – ha dichiarato il presidente Petri -. ACT infatti mira a semplificare e agevolare l’accesso al credito in collaborazione con le associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di individuare le soluzioni ottimali per le esigenze di ciascuna impresa e contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e sociale. Questa sinergia – ha proseguito il presidente di Artigiancredito Fabio Petri sulla fusione con Caaf Amiata – è un nuovo inizio, e lo affronteremo con entusiasmo e determinazione, fornendo ai nostri nuovi associati gli strumenti necessari per vincere le sfide future”.