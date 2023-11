Mps, Provincia di Siena: “Mancata interlocuzione con gli enti locali”

Intervento della Provincia di Siena su collocamento azioni di Mps da parte del Ministero del Tesoro. “Radicamento sul territorio, tutela dei dipendenti e salvaguardia del marchio e dell’identità della banca. Nel lungo percorso che ha portato alla ristrutturazione di Mps, con grossi sacrifici da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e l’impegno del management, sono sempre state queste le priorità espresse dal territorio e che hanno visto la massima convergenza da parte degli enti locali”. Lo sottolinea il vicepresidente della Provincia di Siena Agnese Carletti a proposito della procedura accelerata con cui il Mef ha collocato il 25% delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena.

“Con la procedura di collocazione sul mercato del 25% delle azioni di Montepaschi da parte del Mef – spiega Agnese Carletti -, registriamo un’accelerazione rispetto all’uscita dal capitale prevista entro il 2024 proprio mentre Mps è tornata credibile sui mercati con un possibile ruolo da protagonista radicato nel territorio senese e toscano.

Come ente di riferimento territoriale rivendichiamo il ruolo svolto insieme a Regione Toscana e Comune di Siena negli anni passati per scongiurare dannose e possibili diluizioni. Purtroppo, ad oggi – conclude il vicepresidente della Provincia di Siena Agnese Carletti su Mps -, la mancata interlocuzione da parte del Governo con il territorio prefigura scenari rispetto ai quali non è dato conoscere l’esito e rispetto ai quali, in nome della salvaguardia dell’occupazione e dell’identità della banca chiediamo fin da subito la massima chiarezza”.