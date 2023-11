Inaugurato il “Natale a Montepulciano”

Con l’apertura del castello di Babbo Natale, avvenuta questa mattina, sabato 18 novembre, alle 10:30 in punto da parte del sindaco Michele Angiolini e dal “padrone di casa” è stato dato il via ufficialmente al Natale a Montepulciano, l’evento che ormai da dieci anni attira tantissimi visitatori e famiglie nella città poliziana.

Babbo Natale e i suoi elfi sono pronti ad accogliere bambini e famiglie con tante sorprese e novità fino al prossimo 7 gennaio 2024, mentre le 65 casine dei mercatini dislocati in Piazza Grande e via San Donato già hanno accolto i primi numerosi visitatori arrivati in giornata.

“Siamo pronti per una nuova edizione del Natale a Montepulciano che si preannuncia sempre più emozionante per i visitatori che sceglieranno Montepulciano per le festività natalizie. Già questa mattina abbiamo potuto registrare tantissime famiglie in coda per entrare al castello di Babbo Natale, o i numerosi ospiti affascinati dal nostro splendido centro storico. Oltre ai mercatini e al castello di Babbo Natale, nel periodo natalizio sarà possibile assistere a concerti, spettacoli teatrali, mostre e molto altro ancora, a testimonianza della grande vivacità culturale e sociale della nostra comunità”, è il commento del sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

All’inaugurazione del Natale a Montepulciano, oltre al sindaco Michele Angiolini ed a Babbo Natale, erano presenti il vicesindaco Alice Raspanti e gli assessori Lucia Musso, Monja Salvadori e Beniamino Barbi, oltre ai responsabili dell’associazione Vivi Montepulciano, principali organizzatori, assieme al Comune, della manifestazione.

Si ricorda che il mercatino del Natale a Montepulciano sarà aperto i giorni 18 e 19 novembre; 25-26 novembre; 2-3 dicembre; dal 7 all’10 dicembre; 16-17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024 tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 19:30. 25 dicembre apertura pomeridiana. Il castello di Babbo Natale sarà aperto dalle ore 10:30 alle ore 19:00 nei giorni 18-19 e 25-26 novembre; a dicembre: 2-3, dal 7 al 10, 16-17, dal 22 al 24 e 26. Dal 27 dicembre al 7 gennaio sarà aperto tutti i giorni dalle 14:30 alle 19:00 e il 6 gennaio dalle 10:30 alle 19:00.

Per maggiori informazioni sull’evento Natale a Montepulciano: www.nataleamontepulciano.it.

Orari e percorsi Navette. Realizzato in collaborazione con Autolinee Toscane, il servizio sarà attivo nei giorni 18-19 e 25-26 novembre e a dicembre nei giorni 2-3; dal 7 al 10; 16-17 e 26, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e passaggi ogni 30′ circa. L’itinerario vede il capolinea all’autostazione (piazzale Nenni) e fermata più vicina alla parte alta del centro storico a porta delle Farine. Fermate “strategiche” quelle al piazzale della Vecchia Cantina e al piazzale ex-Auto Jolly dove i visitatori potranno parcheggiare le proprie auto, senza addentrarsi verso il centro storico e sapendo di poter contare sullo stesso servizio di ritorno.

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi previsti all’interno dei mercatini o a Montepulciano, nel periodo delle festività, è possibile consultare www.montepulcianoliving.it.