Nuovo ostello a Contignano, sabato 18 novembre l’inaugurazione della struttura

Sarà inaugurato sabato 18 novembre (ore 17) il nuovo ostello di Contignano, piccolo centro, oggi nel Comune di Radicofani, cresciuto intorno a un castello, nel cuore della Val d’Orcia. Particolarmente soddisfatto il sindaco Francesco Fabbrizzi, visto che la sua Amministrazione è riuscita a recuperare una vecchia scuola, ormai abbandonata, dando all’edificio questa nuova vocazione turistica.

«Grazie a un contributo di 80 mila euro del Gal Leader – afferma il Sindaco del Comune di Radicofani – e all’aggiunta di oltre 90 mila euro di risorse comunali, abbiamo adeguato la struttura alle normative antisismiche, oltre a provvedere a un necessario intervento agli impianti, agli infissi, alla realizzazione di bagni, docce e all’acquisto di nuovi arredi. In tempi relativamente brevi siamo riusciti a restituire alla comunità un immobile che avrà un tangibile impatto all’economia locale».

L’edificio dell’ostello di Contignano è destinato ad accogliere 12 persone, ha una cucina e un salone versatile, adatto a diversi utilizzi. È circondato da un bel parco che confina con una piazzetta che contiene la casina dell’acqua e una stazione di ricarica di auto e bici e, sempre per le biciclette, di un “hub” per le essenziali riparazioni, realizzato grazie al progetto Sweet roads.

Il dichiarato intento è di “cavalcare” l’onda della via Francigena, visto che Contignano si trova nell’itinerario ciclistico che si richiama all’antica rete di percorsi, aggiungendo questa modalità di accoglienza alla casa rifugio Alceo Gestri. Quest’ultima, inaugurata anni fa a Radicofani, è un’altra tappa di riferimento sempre per la Via Francigena, in particolare come percorso ufficiale dei pellegrini.

L’idea è di sviluppare, anche attraverso queste strutture ricettive, una comunità accogliente, dove ogni elemento (attività commerciali, servizi, ricettività, ristorazione, associazionismo) compone un insieme virtuoso, che guarda ai veri viaggiatori.