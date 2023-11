Sabato 11 e domenica 12 novembre l’Associazione Mineralogica Paleontologica Senese, organizzatrice in passato delle mostre “GeoElsa” a Colle di Val d’Elsa, fa ritorno nella città di Siena per un appuntamento con la natura presso la sala parrocchiale della chiesa del Corpus Domini, in piazza Palmiro Togliatti nel quartiere di San Miniato, dove organizzerà la manifestazione GeoSiena, mostra di minerali, fossili, pietre preziose e conchiglie.

Dalle ore 9,00 alle ore 19,00, nei due giorni della mostra, sarà possibile ammirare ed acquistare splendidi minerali, fossili, pietre tagliate e conchiglie provenienti da tutto il mondo. All’interno della struttura oltre 40 espositori, provenienti da varie parti d’Italia, riempiranno più di 110 metri espositivi con meraviglie della natura, dalle fogge e dai colori più svariati.

La manifestazione GeoSiena, che si avvale del patrocinio del Comune di Siena, assessorato alla cultura, rappresenta un appuntamento importante sia per i collezionisti che per i semplici curiosi che si accostano per la prima volta a questi rami della scienza.

In questa edizione della mostra, a corollario dell’evento espositivo, saranno presenti anche una mostra didattica, curata dall’Associazione Mineralogica Paleontologica Senese, nella quale sarà possibile ammirare minerali, provenienti dalle collezioni personali dei soci, inerenti al tema “I minerali della Toscana”, e una esposizione pittorica a tema geologico: “I luoghi delle ricerche” a cura di Renzo Regoli e della sua scuola; “I cristalli: forme e colori della natura” a cura dell’artista Francesco Spagnesi. Le opere saranno dislocate all’ingresso e nei pressi dei rispettivi tavoli espositivi.

A disposizione di coloro che volessero avvicinarsi al micro-mondo del regno animale sarà presente un microscopio presso il tavolo della direzione. Ad ogni ragazzo che verrà a visitare la mostra sarà consegnato in dono un simpatico ricordo.

La mostra è aperta, nei due giorni di sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con orario continuato e con ingresso libero.