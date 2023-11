Monteroni d’Arbia: ‘Il Libro Viaggiante’, progetto per far scoprire l’arte del fumetto e la lettura a bambini e ragazzi

Cultura, creatività, lettura e divertimento si uniscono nel progetto ‘Il Libro Viaggiante’, promosso dal Comune di Monteroni d’Arbia con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione della Cooperativa Solidarietà che gestisce la biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia “Margherita Moriondo”.

L’iniziativa proporrà numerosi appuntamenti gratuiti dai prossimi giorni fino al mese di maggio che coinvolgeranno bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, con le loro famiglie, attraverso letture, scritture creative, incontri con autori e letture animate. A dare il via al progetto sarà il laboratorio di fumetto “Avventure visive” organizzato dalla Scuola di Fumetto&Scrittura di Siena, che sarà presentato venerdì 10 novembre nella biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia, in Piazzetta del Mulino, con un open day dalle ore 15 alle 16.30 insieme a Daniele Marotta, direttore della Scuola di Fumetto&Scrittura di Siena.

Il laboratorio è rivolto a bambini e ragazzi da 6 a 16 anni e prenderà il via giovedì 16 novembre con lezioni gratuite che si svolgeranno tutti i giovedì, fino alla fine del progetto, dalle ore 17.30 alle 18.30 presso la stessa biblioteca comunale.

Le altre iniziative. ‘Il Libro Viaggiante’ continuerà ad animare la biblioteca comunale a partire dal mese di dicembre con le ‘Letture animate sotto l’albero’, mentre dal mese di gennaio prenderanno il via le letture animate, che toccheranno temi diversi e divertenti in compagnia delle associazioni Extempora e Topi Dalmata, e gli incontri con gli autori e i laboratori di lettura insieme alle Clementine. Il progetto, inoltre, entrerà nelle scuole dell’infanzia di Monteroni d’Arbia, Ponte a Tressa, Radi e Ponte d’Arbia grazie alla collaborazione dell’associazione Straligut Teatro, mentre Michele Neri, che si occupa di letture e narrazioni, coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie presenti sul territorio comunale. Il progetto si concluderà con uno spettacolo di comicità presso il Supercinema, curato da Silvia Priscilla Bruni e accompagnato da musica dal vivo, adatto alle famiglie “StandUp Comedy” e a tutti coloro che vorranno trascorrere una serata divertente.

“Il progetto ‘Il Libro Viaggiante’ – afferma Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – è nato con un duplice obiettivo: avvicinare i bambini e i ragazzi a una lettura spontanea e divertente per favorire la loro crescita e le loro potenzialità espressive e rilanciare la biblioteca comunale come spazio di cultura e socializzazione dopo il calo di presenze registrato nel periodo post pandemia. Grazie al contributo della Regione Toscana e alla collaborazione della Cooperativa Solidarietà siamo riusciti a proporre un programma ampio e variegato che potrà coinvolgere fasce di età diverse, dai 3 ai 16 anni”.

“Leggere è importante perché sviluppa creatività e pensiero – aggiunge Giulia Timitilli, assessore all’istruzione di Monteroni d’Arbia – e credo che iniziative come queste, capaci di rendere la lettura divertente e dinamica, possano essere un grande incentivo per i nostri bambini e ragazzi. ‘Il Libro Viaggiante’ animerà la biblioteca e sarà anche un progetto itinerante che toccherà tutto il territorio comunale, accompagnando la crescita dei nostri cittadini più piccoli in maniera divertente. Nello spazio per i più piccoli, i bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno trovare anche tanti nuovi libri grazie a un investimento di qualità e a una scelta accurata dei testi fatta in collaborazione con le scuole e con persone del ‘mestiere’. Il nostro auspicio è che la biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia torni presto a essere vissuta dai nostri bambini e ragazzi accompagnati dalle loro famiglie”.