Teatro Alfieri di Castelnuovo, un teatro più moderno ed eco attento

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di efficientamento energetico del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga, pronto ad accogliere presto la nuova stagione teatrale e numerosi eventi culturali con una struttura moderna e attenta alla sostenibilità ambientale.

Gli interventi hanno contato su un investimento di circa 335 mila euro, di cui 250 mila euro in arrivo dal PNRR attraverso le risorse Next Generation Eu della Misura M1C3 per l’efficientamento delle sale, 23 mila euro dal Fondo Opere Indifferibili e 62 mila euro di risorse proprie del Comune che verranno recuperate attraverso il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, azzerando il costo per le casse comunali.

Il nuovo volto del teatro sarà salutato domenica 12 novembre alle ore 17 con lo spettacolo “Una cronaca in versi – Letture da I pesti riconquistati e dagli Epigrammi di Agostino Fantastici”, dedicato al geniale architetto senese che unì all’arte di edificare una significativa attività letteraria finora poco nota. L’appuntamento, intriso di ironia toscana con introduzione di Mauro Civai e letture sceniche di Matteo Marsan, sarà accompagnato dalle musiche dal vivo eseguite dall’Orchestra a Plettro di Siena e farà da anteprima alla stagione teatrale 2023-2024 in partenza dal 26 novembre e promossa da amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus – riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023 – con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

“Il teatro comunale ‘Vittorio Alfieri’ – spiega Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga – è pronto a diventare più moderno, accogliente e sostenibile, con grandi benefici ambientali ed economici che permetteranno risparmi significativi nella bolletta a carico dell’ente e, quindi, della comunità. Tutto questo è stato possibile grazie a un intervento a costo zero per l’amministrazione comunale, che ha portato Castelnuovo Berardenga a essere fra i primi 80 Comuni italiani a completare gli interventi di efficientamento energetico compresi nella misura attuata dal Ministero della Cultura a valere sul PNRR, beneficiando del massimo finanziamento previsto per le strutture dedicate al mondo della cultura.

Un bel risultato – conclude Nepi – che continua a premiare il lavoro svolto in questi anni con gli uffici comunali per intercettare importanti risorse pubbliche che hanno migliorato il volto e la qualità di edifici pubblici, piazze, parcheggi e aree verdi, mantenendo sempre grande attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico”.

L’intervento di efficientamento energetico ha portato all’installazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore di nuova tecnologia per integrare quello esistente, più vantaggioso rispetto alla caldaia a metano usata finora. Il nuovo impianto sarà alimentato da pannelli fotovoltaici installati sul tetto, altamente performanti, integrati nelle falde di copertura più alte del teatro e telecontrollati da un’unica centrale. L’intervento ha portato anche alla sostituzione delle luci di scena e del palco con punti luce a LED alimentati da motore autonomo e consolle di gestione.

Lo spettacolo di domenica 12 novembre porterà in scena il poema “eroicomico” in ottave di Agostino Fantastici (1782-1845) intitolato ‘I pesti riconquistati’, che propone una ironica e puntuale descrizione e una sentita denuncia dei drammatici eventi del Viva Maria, nel corso dei quali, a seguito delle sollevazioni popolari antifrancesi della fine del XVIII secolo, fu compiuta una vera e propria strage ai danni della comunità ebraica residente a Siena.