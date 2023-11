Poggibonsi, nel palazzo comunale di via Volta la base operativa della Protezione Civile

Base operativa per la Protezione Civile comunale di Poggibonsi. E’ in dirittura d’arrivo la predisposizione dei locali che faranno da sede per il Centro operativo comunale (COC), organismo locale di Protezione Civile a cui sono affidati i compiti di gestione delle emergenze e che si attiva in caso di determinati livelli di allerta.

La sede sarà presso il palazzo comunale di via Volta (ex tribunale) e farà da base per il COC e per tutti i volontari e le volontarie delle associazioni di Protezione Civile comunale coordinate dalla Polizia Municipale, ovvero Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia Senese, Pubblica Assistenza, Vab, Anpana.

“La Protezione Civile svolge una funzione importante e preziosa per la sicurezza del territorio e della comunità – dice il sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli –. L’individuazione di una sede operativa è importante per rafforzare il servizio, renderlo autonomo e agevolare il coordinamento fra tutte le forze in campo. Un modo anche per sottolineare la centralità di questo impegno che coinvolge tanti volontari e associazioni che, giorno dopo giorno, con professionalità, disponibilità e dedizione si fanno carico di tutelare la sicurezza dei cittadini e di presidiare fisicamente il territorio nei periodi di allerta e nelle emergenze”.

I locali individuati nel palazzo comunale di via Volta sono stati oggetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria. Sono adesso in corso le operazioni per completare gli arredi attraverso tutti gli elementi necessari. Punto cottura, armadi e letti per i turni serali erano già presenti nei locali e saranno integrati con l’installazione di elementi di cucina, pensili, radiatori, materassi, tavoli, armadietti e quant’altro e con l’acquisto di dotazioni informatiche. Apposita segnaletica sarà poi posizionata all’entrata.

Qualche settimana e a fine novembre la sede operativa della Protezione Civile sarà inaugurata.