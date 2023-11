Bando contributo affitti a Poggibonsi, per fare domanda c’è tempo fino al 19 novembre

E’ aperto e pubblicato sul sito del Comune di Poggibonsi il bando per l’assegnazione del contributo del fondo affitti 2023.

Per partecipare al bando per il contributo affitti è necessario essere in possesso di alcuni requisiti come, ad esempio, essere residenti nel Comune di Poggibonsi nell’immobile per il quale si richiede il contributo, essere cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadini di Stati extraeuropei o apolidi, regolarmente soggiornanti, essere titolari di contratto per un alloggio ad uso abitativo.

E’ richiesto di non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. Vi sono poi requisiti economici di patrimonio e di ISEE ed è necessario non aver percepito altri benefici pubblici finalizzati al pagamento dell’affitto.

Per fare domanda c’è tempo fino alle 24 del 19 novembre 2023 Le domande devono essere presentate esclusivamente online.

Tutte le informazioni, il bando e il portale per fare domanda per l’assegnazione del contributo affirri sono presenti nella home page del sito del Comune di Poggibonsi: www.comune.poggibonsi.si.it.