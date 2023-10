Poggibonsi partecipa e rilancia sul Trekking Urbano

Poggibonsi partecipa e rilancia sulla XX giornata nazionale del Trekking Urbano che si svolge in tutta Italia martedì 31 ottobre. “Strumento di promozione per far conoscere e valorizzare le bellezze della nostra città – dice l’assessore al turismo Fabio Carrozzino – Per noi è una prima volta ed è motivo di soddisfazione. Ringraziamo gli organizzatori e tutte le associazioni locali che si sono rese disponibili per accogliere e accompagnare i camminatori che parteciperanno al nostro trekking”.

Il percorso di trekking urbano dal titolo “Poggibonsi: un passo dopo l’altro tra il sacro e il profano” è un tragitto di otto chilometri, con partenza e ritorno al parcheggio della Virtus. Complessivamente sette ore complessive (di cui due di camminata) con pausa pranzo e visite guidate.

Il tragitto toccherà Pian dei Campi, San Lucchese, la Fortezza medicea di Poggio Imperiale (cinta muraria, Archeodromo, Cassero), la Fonte delle Fate, il parco del Vallone lungo via San Francesco e il centro storico con piazza Cavour, via della Repubblica, piazza Rosselli, piazza Matteotti. Sarà l’associazione Bellavista Escursioni ad accompagnare per tutto il tragitto il gruppo di camminatori. La Pro Loco farà da guida per la visita all’interno della Basilica di San Lucchese e il Laboratorio Marmocchi approfondirà il percorso urbano nel centro storico.

“Con la partecipazione alla giornata nazionale del Trekking Urbano la nostra città si lega ad un brand forte e consolidato, che quest’anno mette in relazione oltre cento comuni d’Italia nel segno della riscoperta dei luoghi e di un turismo lento e consapevole che è l’obiettivo di tante nostre iniziative – dice Carrozzino –. Pochi mesi fa insieme ad altre amministrazioni dell’area senese e fiorentina, abbiamo partecipato agli Stati generali della via Romea Sanese di cui facciamo parte con il tragitto presente sul nostro territorio, che si lega a sua volta al percorso “Fondovalle PoggioBonizio” di collegamento con la Francigena”.

“Un impegno, il nostro, che muove in tante direzioni – prosegue l’assessore – fra cui il completamento dell’Archedoromo e altri interventi sulla parte monumentale, finanziati con la strategia territoriale ABCura. L’obiettivo è andare avanti nel percorso di valorizzazione avviato nel tempo, per rafforzare il nostro contributo al territorio in chiave di attrattività”.

Trekking Urbano, i dettagli dell’evento “Poggibonsi: un passo dopo l’altro tra il sacro e il profano”

Punto di partenza: parcheggio Virtus in località Palagetto, Via dei Cipressi

Orario di partenza: 9:30

Pranzo: al sacco all’interno del refettorio del Convento di San Lucchese

Orario di arrivo previsto: 16:30 presso parcheggio Virtus

Durata: 120 minuti a piedi e senza soste (media 5 km/h), 7 ore circa con soste e pausa pranzo

Lunghezza: 8 chilometri

Difficoltà: media

Dislivello: 107 mt

Guida: il percorso sarà accompagnato da guide e esperti di storia locale: Associazione Bellavista Escursioni, Pro-Loco, Laboratorio Marmocchi

Tappe

Pian dei campi, San Lucchese, con visita alla Basilica, Fortezza medicea di Poggio

Imperiale (Cinta muraria, Archeodromo, Cassero), Fonte delle Fate, Parco del Vallone lungo Via San Francesco, centro storico (piazza Cavour, via della Repubblica, piazza Rosselli, piazza Matteotti)

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano è una manifestazione ideata nel 2002 dal Comune di Siena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche. Quest’anno compie 20 anni ed è dedicata a “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” Coinvolge 101 città e borghi d’Italia e si svolge nel segno della sostenibilità. Decine gli appuntamenti in programma martedì 31 ottobre in grado di connettere simbolicamente 101 comuni della penisola in un ideale itinerario green lungo centinaia di km: da nord a sud, da est a ovest, attraverso grandi città e piccoli borghi ricchi di storia, fascino e cultura.

Info: www.trekkingurbano.info.