Sarà inaugurata sabato 28 ottobre, alle ore 17.30, la biblioteca sociale realizzata all’interno del Circolo Arci “Cultura e sport” aps di Ravacciano per mettere a disposizione del quartiere e della città un nuovo spazio capace di unire cultura, lettura e socializzazione.

L’iniziativa fa parte del progetto “Un libro per vicino”, promosso da Arci Siena Aps e finanziato da Fondazione MPS e inserito nel bando “Vie d’Uscita Culturali – Community Hub Culture Ibride”, e vede fra i partner la Biblioteca Comunale degli Intronati e Motus Associazione Culturale aps, oltre al Circolo Arci “Cultura e Sport”.

L’inaugurazione del nuovo spazio, alle ore 17.30, sarà salutata da Carlo Rossi, presidente di Fondazione MPS, Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps, e Pietro Cini, presidente Circolo Arci “Cultura e sport” aps di Ravacciano. Alle ore 18.30 la biblioteca sociale ospiterà il primo appuntamento culturale, in collaborazione con Anpi Siena, con la presentazione del libro “Cile. Da Allende alla nuova costituzione: quanto costa fare una rivoluzione?”, edizioni BeccoGiallo, alla presenza dell’autrice, Elena Basso. L’appuntamento sarà moderato da Filippo Lambardi, in rappresentanza di ANPI provinciale Siena, e arricchito dal videocollegamento con l’illustratrice del libro, Mabel Morri.

La biblioteca sociale al Circolo Arci di Ravacciano si colloca nell’ambito del welfare culturale come spazio a disposizione del quartiere per favorire la partecipazione dei cittadini e offrire loro la possibilità di incontrare altre persone, parlare, confrontarsi, leggere il giornale o partecipare a incontri e iniziative.

Con questi obiettivi, nello spazio aperto nel Circolo Arci “Cultura e sport” aps di Ravacciano sono previste attività sociali e culturali quali laboratori educativi per bambini in età scolare; uno sportello aperto a genitori di minori con fragilità per garantire loro il supporto burocratico al percorso scolastico dei figli; forme di volontariato coinvolgendo i giovani e il recapito a domicilio di libri per coloro che non possono muoversi, come, per esempio, anziani ammalati o con ridotte capacità motorie.

Il libro “Cile. Da Allende alla nuova costituzione: quanto costa fare una rivoluzione?” è un reportage a fumetti curato da Elena Basso, giornalista che vive e lavora in America Latina, e illustrato da Mabel Morri dove si racconta la storia più recente del Paese sudamericano. L’11 settembre 1973 Augusto Pinochet rovescia il governo di Salvador Allende dando il via a una dittatura sanguinaria che durerà per 17 anni e cambierà per sempre la società cilena con la ferocia delle forze dell’ordine e l’imposizione di una crescita economica disomogenea sostenuta dal modello neoliberista statunitense.

I governi democratici successivi proseguono le politiche del regime di Pinochet e nell’ottobre 2019 scoppia la bolla: a seguito dell’aumento del biglietto della metropolitana, in pochi giorni milioni di persone scendono in piazza per chiedere un cambio immediato e radicale che porti maggior eguaglianza sociale. Lo Stato risponde con una dichiarazione di guerra contro i cittadini e i manifestanti vengono aggrediti, stuprati, detenuti illegalmente, fatti sparire e torturati, portando il numero di denunce per abusi a oltre 11 mila. Storie drammatiche che vengono raccontate nel libro di Elena Basso.