Alopecia Areata Day: venerdì 27 ottobre visite gratuite all’Aou Senese

Alopecia areata Day all’Aou Senese. 26 ospedali in tutta Italia coinvolti per una grande iniziativa di sensibilizzazione e di promozione volta ad offrire consulti gratuiti su tutto il territorio nazionale.

Anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’Alopecia Areata Day, in programma venerdì 27 ottobre, con visite dermatologiche gratuite per i pazienti con alopecia. All’ospedale di Siena, grazie all’adesione dei professionisti della Dermatologia diretta dal professor Pietro Rubegni, vengono svolte, dalle ore 9 alle 12, visite gratuite ad accesso diretto e senza prenotazione.

Le visite in occasione dell’Alopecia Aerata Day saranno svolte nell’ambulatorio 42 (lotto 3, piano-1) dell’Aou Senese dalla professoressa Elisa Cinotti e dal dottor Emanuele Trovato.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato da AIPAF – Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends odv. L’alopecia areata colpisce circa una persona su 100, in maniera indistinta fra maschi e femmine, e consiste in una improvvisa perdita di capelli o di peli che può avvenire in qualsiasi area del corpo, seguita, nella maggioranza dei casi, da una ricrescita spontanea.

Diversamente da quanto accade per altre forme di alopecia, in questo caso la causa è quasi sempre di natura psicologica. Vi sono invece casi irreversibili, come l’alopecia cicatriziale, dove i follicoli perdono gradualmente la capacità di rigenerarsi e arrivano, di conseguenza, alla completa atrofizzazione.