Montepulciano: la farmacia comunale di Valiano inaugura nuovi locali e servizi per i cittadini

La farmacia comunale di Valiano si presenta alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata e potenziata, con nuovi spazi maggiormente fruibili per i cittadini, nuovi servizi e nuove strumentazioni sanitarie a servizio della comunità locale, il tutto grazie ad un investimento effettuato dal Comune di Montepulciano di oltre 60 mila euro, in parte provenienti da fondi PNRR.

Alla cerimonia di inaugurazione di ieri pomeriggio, venerdì 20 ottobre, erano presenti, oltre ai tantissimi cittadini della frazione, il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, Fausto Mugnai, presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Apsp) “Istituto Maria Redditi”, il direttore della medesima Apsp, Paolo Franchi, e il dottor Filippo Del Toro, direttore della farmacia comunale.

“La riqualificazione e il potenziamento della farmacia comunale di Valiano è una buona notizia per la salute e il benessere di tanti nostri concittadini – commenta il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini – questo intervento dimostra la nostra attenzione e il nostro impegno nel fornire servizi sociosanitari innovativi e di qualità, anche a coloro che vivono nelle aree rurali e nelle frazioni, ampliando l’offerta dei servizi sanitari di prossimità presenti sul territorio”.

“La farmacia è una parte fondamentale del tessuto sociale di una comunità, è il luogo in cui non solo si accede a farmaci e prodotti essenziali, ma dove si trovano supporto, consigli e informazioni preziose. Avere a disposizione nuovi strumenti all’avanguardia costituisce un arricchimento delle prestazioni che potremo offrire alla comunità di Valiano e al territorio circostante”, dichiara il dottor Fausto Mugnai, presidente dell’Apsp “Istituto M.Redditi”, ente con il quale il Comune di Montepulciano ha in essere un accordo di collaborazione, per la gestione della suddetta farmacia comunale, già dal 2019.

Gli interventi. Sono stati realizzati alcuni interventi interni per una diversa disposizione degli spazi, maggiormente accoglienti e funzionali, sono state acquistate nuove postazioni, scaffalature e potenziati gli spazi di stoccaggio e conservazione dei farmaci, compresi quelli a temperatura controllata. Realizzato un ammodernamento tecnologico della struttura, anche per favorire servizi di video consulto e telemedicina, ma soprattutto sono state acquistate delle strumentazioni che consentiranno di potenziare i servizi offerti. In particolare, sono stati messi a disposizione della farmacia: un dispositivo professionale per la misurazione della pressione arteriosa, uno per la misurazione della saturazione percentuale di ossigeno con tele-refertazione, un analizzatore delle urine e uno del sangue, un elettrocardiogramma dinamico, un elettrocardiografo per le prestazioni in telemedicina in ambito di prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiache, uno spirometro.

Non meno importanti, sono stati finanziati anche degli specifici corsi di formazione e aggiornamento del personale della farmacia, finalizzati all’utilizzo dei nuovi macchinari in dotazione, alla comunicazione tramite video consulto, all’erogazione dei nuovi servizi e in merito ai farmaci innovativi e antitumorali.

Le risorse. Sono oltre 60 mila euro le risorse investite nel progetto da parte del Comune di Montepulciano, dei quali 38.140 euro provengono dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), e più in particolare dalla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, finalizzata a supportare anche le cosiddette farmacie rurali. A questo finanziamento si sono aggiunte 24 mila euro di risorse attratte dal Comune di Montepulciano provenienti da contributi regionali per le cosiddette farmacie disagiate, oltre ad ulteriori risorse di bilancio dell’ente.