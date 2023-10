Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 8.44 di oggi, mercoledì 18 ottobre, per un incidente tra un’auto e una moto avvenuto sulla Sp 115 in località Lecchi in Chianti, nel comune di Gaiole in Chianti.

Un 28enne è stato trasportato in codice 3 (gravissime condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Siena, l’elisoccorso Pegaso 1 ed i Carabinieri.