A1 Milano-Napoli: chiusura per una notte stazione Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

Per la chiusura della stazione dell’A1 si Firenze Impruneta, in alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.