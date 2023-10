Anna Ferretti: “Un’impresa la circolazione alla rotatoria di Fontebecci”

“Transitare in questi giorni da Fontebecci è diventata un’impresa, non solo negli orari di ingresso e di uscita (ore 8 e ore 17/18) da Siena, ma anche in momenti di traffico normale”, così interviene il consigliere comunale del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti.

“La costruzione del nuovo centro commerciale – prosegue Anna Ferretti – già ora sta avendo un impatto importante sul congestionamento della zona.

Mi aspettavo da parte del Comune l’avvio in contemporanea o comunque una predisposizione dei lavori per gestire i nuovi flussi veicolari. Nella convenzione predisposta con la proprietà del nuovo centro commerciale è previsto infatti che a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edificazione dell’immobile per una somma pari a euro 652.000, la società realizzi il progetto definitivo presentato per l’intera area.

Nel piano operativo del 2009 già si prevedeva il collegamento tra la rotatoria esistente e via Giovanni Paolo II. Anche nel piano operativo, approvato nel 2021 al punto AE06.02 si ribadiva la strategicità di tale intervento per il miglioramento della viabilità di Fontebecci punto di incontro tra strada Cassia, strada Chiantigiana, raccordo Siena Firenze, la strada “fiume” e via Fiorentina. Più recentemente nella delibera di ottobre 2022 si approvava il progetto definitivo per la realizzazione di parte dell’opera a scomputo degli oneri da parte dei proprietari del centro commerciale.

L’intervento per intero è previsto anche nel triennale delle opere pubbliche, dove è scritto che a settembre 2023 si doveva procedere alla contrattualizzazione.

Sperando che non accada a Fontebecci quello che sta accadendo alla rotonda di via Toselli – conclude Anna Ferretti -, e vista l’urgenza di snellire il traffico in una zona che a dicembre vedrà l’apertura del centro commerciale ho presentato il 29 settembre un’interrogazione al Consiglio comunale di Siena“.