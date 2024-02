Il PD ricandida Gabriele Berni a sindaco di Monteroni d’Arbia

E’ stata approvata all’unanimità, dall’Unione comunale di Monteroni d’Arbia del Partito Democratico, la candidatura a sindaco di Gabriele Berni.

A seguito di valutazioni, riflessioni e consultazioni interne ed esterne, il Partito Democratico di Monteroni d’Arbia ha espresso un giudizio molto positivo sull’operato dell’attuale amministrazione comunale.

“Il nostro partito riunitosi il giorno 1° febbraio, alla presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’Unione comunale con votazione all’unanimità, ha chiesto a Gabriele Berni di ricandidarsi a sindaco – spiega Michela Riccucci, segretario dell’Unione comunale del Pd di Monteroni d’Arbia -. Preso atto della sua disponibilità – prosegue Riccucci – non possiamo che esprime soddisfazione per l’opportunità di dare continuità alla crescita che il nostro territorio ha conosciuto in questi dieci anni di amministrazione.

Nonostante le difficoltà straordinarie, dovute agli eventi dell’alluvione del 2015 ed alla pandemia, l’amministrazione Berni ha saputo non solo affrontare e gestire l’emergenza ma anche traguardare tanti progetti per lo sviluppo del territorio.

In questi dieci anni sono stati realizzati investimenti come non si erano mai visti nel nostro comune. La giunta Berni negli ultimi 5 anni, nonostante la pandemia che ha condizionato le nostre vite per oltre 2 anni, ha raggiunto il 90% degli obiettivi programmati con il programma presentato agli elettori nel 2019 ed a questi si sono aggiunti molti interventi e progetti che non erano stati programmati. L’amministrazione si è dimostrata eccellente anche nella gestione ordinaria, nell’organizzazione dei servizi e nei rapporti con il tessuto associativo. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla capacità di attrarre numerosi finanziamenti ed è pertanto importante garantire la continuità a progetti come quelli per la riqualificazione degli impianti sportivi, la riqualificazione dell’edificio degli ex macelli e la riqualificazione della Grancia di Cuna.

Per tutti questi motivi – conclude il segretario dell’Unione comunale del Partito Democratico di Monteroni d’Arbia Michela Riccucci – siamo molto convinti che Gabriele Berni rappresenti una garanzia per il futuro del nostro territorio”.