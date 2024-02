Serre di Rapolano: al via nuovi lavori sul complesso della Grancia

Nuova tappa per il recupero e la riqualificazione del complesso storico architettonico della Grancia a Serre di Rapolano. Mercoledì 7 febbraio, hanno preso il via i lavori di ristrutturazione degli atelier e della reception con un intervento che prevede anche la realizzazione di una caffetteria per rendere più accogliente lo spazio per i visitatori, il rifacimento dei bagni, la sostituzione di una parte degli infissi e delle porte di ingresso, nuovi arredi e la tinteggiatura dei locali. L’investimento complessivo ammonta a circa 130 mila euro e conta su risorse proprie del Comune.

“I lavori avviati mercoledì – afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme – fanno parte del progetto che sta portando alla riqualificazione e alla valorizzazione del complesso storico e architettonico della Grancia a Serre di Rapolano, una delle eccellenze del nostro patrimonio. L’intervento darà anche un valore aggiunto al centro storico di Serre di Rapolano e al Museo già ospitato nell’Antica Grancia, rafforzando l’attrattiva turistica di tutto il territorio rapolanese con ricadute economiche a livello locale.

La gestione del nuovo complesso della Grancia e Granaione – conclude Starnini – sarà affidata a un’associazione del territorio e il primo evento in programma è la mostra ‘Incanti e fatica nelle Crete senesi’, con opere in arrivo dalle collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena e della Pinacoteca Nazionale di Siena. La mostra coinvolgerà anche il Teatro Cinema Verdi di Serre di Rapolano con un nuovo allestimento per mostre fotografiche e video”.