Marta Guerrini presidente della Acli provinciali di Siena

Cambio della guardia al vertice delle ACLI della provincia di Siena: Enrico Fiori, presidente provinciale uscente, lascia dopo dieci la guida del movimento aclista e al suo posto arriva Marta Guerrini, trentuno anni, sposata e con una figlia, fino ad oggi vicepresidente provinciale.

L’avvicendamento è avvenuto lo scorso 20 gennaio, durante il Consiglio provinciale delle ACLI di Siena che ha sancito l’elezione a presidente proprio di Marta Guerrini e con lei di una nuova Presidenza, composta, oltre che dalla neopresidente, da Andrea Cerrone (vicepresidente), Costanza Perini, Kris Cipriani e Paolo Gragnoli.

“Un grazie speciale a Enrico Fiori che ho potuto affiancare in questi anni – dichiara la neoeletta presidente delle ACLI della provincia di Siena Marta Guerrini – ed a tutti gli aclisti che hanno riposto in me la loro fiducia. Non so dire quante notti passate insonni a pensare se potessi davvero dare qualcosa a tutti voi; a questo punto posso solo rivolgere una preghiera, sicura di essere ascoltata: prego perché questo mandato sia di aiuto, di conforto, perché porti giustizia dove non c’è e perché possa regalare serenità e gioia”.