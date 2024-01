“Inglese giocando”, il progetto nelle scuole dell’infanzia di Siena

Al via, nelle scuole dell’infanzia comunali di Siena, il progetto “Inglese giocando”, un percorso inclusivo di apprendimento naturale della lingua inglese che stimola la curiosità e promuove il piacere della scoperta.

Anche quest’anno, in continuità con gli scorsi anni scolastici, il Comune di Siena rivolge alle bambine e ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia comunali un intervento didattico volto ad un primo apprendimento della lingua inglese. La proposta, che si inquadra nel più ampio progetto “Plurilinguismo” rivolto alla fascia di età prescolare, prevede un programma di attività centrato sulla didattica di gruppo; il progetto, curato dall’Università Popolare Senese – Aps, vedrà la presenza di docenti madrelingua qualificate per l’insegnamento rivolto ai bambini fra i 3 e i 6 anni in affiancamento, in ciascun gruppo-classe, alle insegnanti curricolari.

Le attività di familiarizzazione con l’inglese verranno proposte nei diversi momenti che caratterizzano la giornata scolastica, da quelli riservati alla didattica a quelli dedicati alle routine quotidiane come il “circle time” della mattina e il pranzo, creando così un ambiente favorevole ad un apprendimento naturale della lingua. L’intervento sarà improntato a strategie di didattica inclusiva, tese a valorizzare le potenzialità personali di ciascuno, sostenendo, allo stesso tempo, l’apprendimento di condotte cooperative tra pari.

L’Università Popolare Senese Aps (Associazione culturale non-profit di promozione sociale) da oltre un secolo offre alla comunità senese occasioni di formazione e apprendimento attraverso corsi di approfondimento e conferenze pubbliche su temi storici locali e su argomenti economici e di politica internazionale. In questo ambito, particolare impegno e attenzione sono stati riservati all’insegnamento delle principali lingue straniere, settore in cui per molti decenni l’Università Popolare Senese è stata l’unico soggetto in grado di supportare, a livello cittadino e territoriale, le istituzioni scolastiche preposte.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio progetti educativi del Comune di Siena ai numeri 0577/292300 e 292131.