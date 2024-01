Monteroni d’Arbia: letture, laboratori e fumetti alla biblioteca comunale

Continuano a pieno ritmo le attività per i più piccoli alla biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia ‘Margherita Moriondo’ fra promozione della lettura, fantasia e divertimento. Venerdì 26 gennaio, dalle ore 17 alle 19, ‘Diciassettete – Le Contrade per i più piccini’ aprirà ‘Leggere&Creare’, il ciclo di letture e laboratori creativi per bambini da 3 a 10 anni curato da Le Clementine con Giulia Clemente, scrittrice, e Silvia Clemente, illustratrice.

L’iniziativa andrà avanti fino al mese di maggio con appuntamenti mensili che uniranno lettura, creatività e laboratori dedicati, fra gli altri, a Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri e Gino Bartali.

Sabato 27 gennaio, inoltre, la biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia ospiterà ‘Il postino delle fiabe’, dalle ore 10 alle 11 per lettori da 3 a 5 anni, e ‘Caccia al tesoro tra gli scaffali’, dalle ore 11.15 alle 12.15 per bambini da 6 a 10 anni. Ogni giovedì, inoltre, la biblioteca comunale accoglie il laboratorio di fumetto “Avventure visive” organizzato dalla Scuola di Fumetto&Scrittura di Siena per bambini e ragazzi da 6 a 16 anni.

Info. Tutti gli appuntamenti per bambini e ragazzi sono gratuiti e fanno parte del progetto ‘Il Libro Viaggiante’, promosso dal Comune di Monteroni d’Arbia con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione della Cooperativa Solidarietà, che gestisce la biblioteca comunale.