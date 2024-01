Minorenne cade con la bicicletta, trasportata con l’elisoccorso al Meyer

Intervento dei sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est, intorno alle 11 di questa mattina, domenica 21 gennaio, per una minorenne caduta con la bicicletta in viale Cognac in località La Villa, nel territorio comunale di Radda in Chianti.

Vittima della caduta dalla bicicletta avvenuto a Radda una minorenne che, dopo i primi soccorsi sul posto da parte del personale sanitario dell’Asl Toscana sud est, è stata trasportata in codice 2 (gravi condizioni) all’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze dall’elisoccorso Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Radda in Chianti, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli e le forze dell’ordine.