Il Comune di Castelnuovo Berardenga rilancia CastelNews

CastelNews è il comodo servizio di messaggistica istantanea WhatsApp del Comune di Castelnuovo Berardenga, per tenere sempre informati i cittadini in tempo reale sulle emergenze, le allerte meteo, i servizi e le attività che vengono organizzate sul territorio.

Attivo dal 2016 CastelNews è cresciuto passando dai 638 iscritti del primo anno ai 2.739 del 2023. “Una crescita graduale e costante, fatta di piccoli numeri – sottolinea Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore all’innovazione tecnologica di Castelnuovo Berardenga – che ha visto un’impennata nel periodo del Covid 19, come è facile intuire, quando lo strumento ha dimostrato la sua grande utilità per comunicare in modo rapido ed efficace con i cittadini, soddisfacendo l’esigenza di restare informati, che in quella fase era particolarmente sentita da tutta la popolazione. Questo ha portato gli iscritti a raddoppiare in un solo anno, passando dai 1209 al 31 dicembre 2019 ai 2340 del 31 dicembre 2020. CastelNews durante l’emergenza è stato importante per veicolare alla cittadinanza informazioni sui provvedimenti restrittivi, le riaperture, le consegne di mascherine, i buoni spesa e gli screening di massa”.

“È nostra volontà rilanciare CastelNews a partire dal nuovo anno – prosegue l’assessore Maggi – con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la platea di iscritti per arrivare al maggior numero possibile di cittadini, in modo da rendere Castelnuovo Berardenga un territorio sempre più connesso e informato. Invito quindi tutti coloro che non lo hanno ancora fatto ad iscriversi: è un servizio gratuito e semplice, che consente di ricevere dal Comune direttamente sul proprio smartphone informazioni di pubblica utilità, in modo costante e continuo: dalle allerte meteo, ai bandi, dalle chiusure degli uffici alle iniziative culturali come la stagione teatrale, dalle attività delle associazioni patrocinate dal comune alle interruzioni dei servizi a rete”.

Per iscriversi a CastelNews è sufficiente registrare in rubrica il numero 3423573169 con un nome a piacere (Castelnews, Messaggi Comune, ecc.) ed inviare un messaggio attraverso l’applicazione WhatsApp con il testo ‘Attiva iscrizione’. Per disattivare il servizio inviare un messaggio al numero 3423573169 con il testo ‘disattiva iscrizione’. Per ulteriori informazioni è possibile visitare anche la sezione dedicata a CastelNews sul sito del Comune: www.comune.castelnuovo.si.it.

CastelNews non è l’unico strumento attivato dall’amministrazione comunale per informare i cittadini: dal 2021 il Comune di Castelnuovo Berardenga è anche sulla App Municipium che i cittadini possono scaricare gratuitamente. L’App Municipium rafforza lo spazio digitale dove cittadini e pubblica amministrazione si incontrano.