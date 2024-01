Da lunedì 8 gennaio modifiche ai servizi TPL extraurbani di Asciano, Poggibonsi e Colle

Da lunedì 8 gennaio, in accordo con gli enti di programmazione del Tpl sul territorio, entreranno in vigore, una serie di modifiche dei servizi extraurbani che riguardano alcune linee del bacino territoriale di Siena.

Area Siena

La corsa feriale delle ore 14.20 in partenza da Siena/Policlinico per Castelnuovo Berardenga – Rapolano (con transito da Rapolano alle 15.01) transiterà da Asciano alle ore 15.10, prima di raggiungere Serre di Rapolano – Sinalunga. La corsa festiva avrà lo stesso percorso.

Poggibonsi

Per garantire maggiori coincidenze con i treni da Empoli e da Siena con le linee dei bus per e da San Gimignano saranno introdotte modifiche agli orari di alcune corse delle linee 130 e 133. Nel dettaglio:

Linea 130

La corsa delle ore 7.05 da Poggibonsi FS per S. Gimignano sarà posticipata alle ore 7.06. La corsa delle ore 9.15 da Poggibonsi FS per S. Gimignano sarà posticipata alle ore 9.19. La corsa delle ore 13.10 da Poggibonsi Fs per S. Gimignano sarà posticipata alle ore 13.12. La corsa delle ore 15.20 da Siena per S. Gimignano sarà posticipata alle ore 15.25 con transito da Poggibonsi Fs alle ore 16.12.

La corsa delle ore 18.10 da Poggibonsi Fs per S. Gimignano partirà alle ore 18.12.

La corsa delle ore 21.15 da Poggibonsi FS per S. Gimignano partirà alle ore 21.19.

La corsa delle ore 6.15 da Porta S. Giovanni per S. Lucia sarà anticipata alle ore 6.09.

La corsa delle ore 6.20 da S. Lucia per S. Gimignano Strada sarà anticipata alle ore 6.14.

La corsa delle ore 6.35 da S. Gimignano per Poggibonsi Fs sarà anticipata alle ore 6.29da Strada.

La corsa delle ore 8.45 da S. Gimignano per Siena sarà anticipata alle ore 8.37 e partirà da Poggibonsi Fs alle ore 9.04.

La corsa delle ore 14.06 da Poggibonsi Fs per Siena sarà posticipata alle ore 14.11.

Linea 133

La corsa delle ore 13.35 da Strada per Ulignano e Poggibonsi Fs sarà posticipata alle ore 13.40.

Colle di Val d’Elsa

Sempre da lunedì 8 gennaio 2024, modifiche per la linea 120 che prevede il ripristino delle corse con validità venerdì, agli orari e con i\l seguente percorso: ore 8.45 Colle val d’Elsa – Pievescola; ore 9,05 Pievescola – Colle Val d’Elsa; ore 11,50 Colle Val d’Elsa – Belforte Pievescola; ore 12,10 Pievescola – Colle Val d’Elsa.

Le corse da e per Colle Val d’Elsa in occasione del mercato settimanale, limiteranno il percorso a Pievescola senza raggiungere Radicondoli e Belforte.

Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl extraurbani del territorio Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it/siena (pagina dedicata a tutte le novità), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di “at”, Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.