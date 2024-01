A Serre di Rapolano riapre l’ufficio postale dopo mobilitazione di Sindaco e cittadini

Buone notizie per Serre di Rapolano: nei giorni scorsi, in seguito alla mobilitazione dei cittadini e alle pressioni istituzionali del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, nei confronti di Poste Italiane, è stato riaperto l’ufficio postale chiuso senza preavviso lo scorso ottobre.

Sull’edificio sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione, portati avanti dai proprietari dell’edificio: il condominio costituito dall’Agenzia del Demanio e un fondo immobiliare. La vicenda era stata posta anche all’attenzione del Prefetto di Siena, Matilde Pirrera, con una lettera del primo cittadino e una petizione dei cittadini.

“Voglio ringraziare il Prefetto e Poste Italiane – afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme – per aver ascoltato le richieste della nostra comunità, che torna a poter usufruire di un servizio fondamentale in una sede adeguata e finalmente messa in sicurezza. Gli uffici postali sono punti di riferimento di grande valenza sociale per le piccole comunità, composte prevalentemente da anziani, e per Serre di Rapolano la riapertura dell’ufficio postale è una bella notizia attesa da tempo. Un sentito ringraziamento va anche ai proprietari dell’edificio, che stanno ultimando i lavori di riqualificazione dell’edificio”.

Orari di apertura. L’ufficio postate di Serre di Rapolano è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45.