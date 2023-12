Comune di Monteriggioni, approvato il pacchetto scuola

La giunta comunale di Monteriggioni ha approvato il pacchetto scuola aggiungendo risorse proprie. Si tratta di benefici economici (una parte di contribuzione statale, una regionale ed una comunale) a favore delle studentesse e degli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito.

La giunta del Comune di Monteriggioni ha deciso di reperire ulteriori propri fondi per aumentare il totale delle risorse a disposizione e, così, cercare di poter rispondere più concretamente alle esigenze che vengono espresse dal territorio.

«Riteniamo che un atto di questo tipo – afferma l’assessore all’istruzione di Monteriggioni Diana Nisi sull’approvazione del pacchetto scuola – sia di fondamentale importanza perché è nostro compito dare una risposta certa alle necessità che vengono espresse dal nostro territorio. Non solo, la nostra filosofia amministrativa è quella di poter concretamente aiutare e sostenere il diritto allo studio, fondamentale per tutte le nostre ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Abbiamo ritenuto, quindi, essenziale ed indispensabile come amministrazione pubblica impegnarsi per trovare ulteriori risorse da destinare al pacchetto scuola».