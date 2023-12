Cetona: inaugurazione di due postazioni del Punto Digitale Facile

Dall’attivazione dello Spid, ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni, alla Carta d’identità elettronica, fino all’accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico; questo e tanto altro, adesso anche a Cetona grazie al suo Punto Digitale Facile, un servizio gratuito a cui i cittadini e residenti che non hanno abilità con le tecnologie possono rivolgersi per ricevere assistenza e per imparare, in modo da poter poi essere autonomi nella gestione dell’accesso ai servizi digitali.

Il Comune di Cetona ha ottenuto 30.000 euro di finanziamento regionale grazie al lavoro dell’Unione dei Comuni affidandosi, per l’erogazione del servizio. Due saranno i punti che verranno aperti: a Cetona e a Piazze.

Due gli sportelli gratuiti del “Punto Digitale Facile”, uno a Cetona e l’altro a Piazze (frazione di Cetona), verranno inaugurati lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 15.00. Il “Punto Digitale Facile” è una postazione fisica dove il personale formato offrirà supporto informatico e aiuto materiale a chi deve accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e ne deve imparare le modalità.

Ogni “Punto Digitale Facile” di Cetona ha a disposizione tutta la strumentazione necessaria, fornita dalla Regione Toscana, per assistere i cittadini: pc fissi completi, pc portatili, tablet, router per l’accesso a internet, video proiettori, stampante; strumentazione che sarà messa a disposizione anche ai cittadini durante le fasi di formazioni all’apprendimento delle abilità digitali e tecnologiche.

Il servizio resterà attivo per due anni, fino alla fine del 2025. Due i punti a disposizione dei cittadini: a Cetona preso la sede della Venerabile Misericordia di Cetona, in via del Campo delle Fiere e a Piazze (frazione di Cetona) presso la sede dell’associazione “Piazze 2000” nei locali del Complesso parrocchiale San Lazzaro, in via Provinciale. Questi gli orari di apertura al pubblico: a Cetona lunedì dalle 15 alle 18; martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12; a Piazze martedì dalle 9.00 alle 12.00; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.