Flebolinfologia Aou Senese Centro europeo di formazione

La Flebolinfologia dell’Aou Senese è stata accreditata dalla UEMS – European Union of Medical Specialists come Centro di formazione europea per i medici chirurghi in campo flebologico.

Il prestigioso riconoscimento alla Flebolinfologia dell’Aou Senese è stato assegnato dopo un lungo ed articolato iter di valutazione, partito con la direzione ad interim del professor Giancarlo Palasciano, con il coinvolgimento dell’UOSA Accreditamento e qualità dei percorsi assistenziali, diretta dalla dottoressa Anna Grasso, e dell’UOC di Chirurgia Vascolare.

Il “Multidisciplinary Joint Committee in Phlebology” – European Union Medical Specialists UEMS, il cui segretario è il professor Fabrizio Mariani, ha giudicato la piena idoneità del livello di qualità delle cure e la capacità formativa del Centro dedicato alla diagnosi e alla cura delle malattie del sistema venoso.

Il conferimento del “Competency degree in phlebology di secondo livello” al dottor Domenico Benevento, direttore della Flebolinfologia dell’Aou Senese ed al professor Gianmarco De Donato, permette loro di sviluppare il programma didattico come docenti mentre al professor Stefano Mancini è riservato il ruolo di educational supervisor.

D’ora in poi sarà possibile effettuare corsi di formazione, concordati con la Formazione dell’Aou Senese. I partecipanti dovranno aver già completato la propria formazione universitaria e professionale in Medicina e Chirurgia con la laurea. Dopo il periodo di preparazione, approvato dal consiglio generale UEMS e dopo aver sostenuto l’esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato il diploma europeo di Competency degree in flebologia e i diplomi europei di Competency degree nelle procedure flebologiche per la scleroterapia ecoguidata, la chirurgia venosa superficiale e le ablazioni termiche endovenose.

Questa offerta formativa – commenta il dottor Benevento – si basa sull’interazione tra professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e quelli della rete formativa, come Arezzo e Grosseto, afferenti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, diretta dal professor Gianmarco De Donato, nonché degli altri ospedali dell’Azienda USL Toscana sudest, in particolare quello di Campostaggia, sede di un Centro analogo, diretto dal dottor Giampaolo Sozio».