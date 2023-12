San Domenico, Provenzano, Jacopo della Quercia a Siena: niente più sosta selvaggia

Piazza San Domenico, piazza Jacopo della Quercia e piazza Provenzano torneranno a splendere della loro bellezza e della loro storia grazie al progetto cui darà vita il Comune di Siena, su proposta dell’assessore alla mobilità e Polizia Municipale Enrico Tucci ed approvato dalla giunta comunale nella riunione che si è tenuta ieri, giovedì 14 dicembre, in cui ha deliberato l’incremento dei posti sosta per i residenti della Ztl nei parcheggi in struttura prossimi al centro storico. La giunta ha dato mandato ai competenti servizi comunali e alla società Sigerico di attuare il provvedimento che, dati i tempi tecnici, avrà bisogno di alcune settimane per l’effettiva realizzazione.

Un primo passo per la tutela del centro storico, patrimonio Unesco, per la sua fruibilità da parte di tutti, residenti, lavoratori, turisti. “Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) – spiega l’assessore Enrico Tucci – propone lo sgombero dalla sosta delle piazze di particolare pregio. Intendiamo procedere ad un’attuazione progressiva prevedendo nel contempo misure compensative a tutela dei residenti.

Avviamo con questo primo passo – prosegue l’assessore – un progetto complessivo di lotta all’abusivismo della sosta nel centro storico di Siena. Ringrazio gli uffici competenti e la Polizia Municipale per la loro preziosa collaborazione, grazie alla quale abbiamo calcolato di ampliare a centocinquanta posti, rispetto agli attuali centodieci, la disponibilità di parcheggi in struttura per i residenti titolari di permesso Ztl, distribuiti a seconda delle zone di competenza”.

Per agevolare i residenti nel centro storico, a suo tempo, nel 2016, era stata consentita la sosta, in alternativa a quella lungo strada, gratuitamente e senza limiti temporali, agli intestatari di permesso residente Ztl in regola con il pagamento mensile nelle seguenti strutture.

L’assessore Enrico Tucci con il comandante della Polizia Municipale Marco Manganelli

Dall’incrocio di un monitoraggio sull’occupazione media 2022-23 dei permessi ZTL in struttura con i rilevamenti di sosta in piazza San Domenico, piazza Jacopo della Quercia e piazza Provenzano è emerso che sono necessari complessivamente sessanta posti auto aggiuntivi, di cui venti per i residenti del settore quattro in cui è situata piazza San Domenico, prossima al parcheggio “Stadio Fortezza”, venti per i residenti del settore cinque in cui è situata piazza Jacopo della Quercia, che è prossima al parcheggio “Santa Caterina” e venti per i residenti del settore uno, in cui è situata piazza Provenzano, che è prossima al parcheggio “San Francesco”.

Da rilevare che nel parcheggio “Santa Caterina” sono mediamente disponibili venti posti auto non utilizzati dai residenti del settore quattro, che hanno titolo per utilizzarlo, e il parcheggio è prossimo anche al settore cinque. Questa verifica ha portato l’amministrazione a decidere di riservare venti posti allo “Stadio-Fortezza” per i residenti del settore “quattro Fontebranda”, di concedere la possibilità di sosta anche ai residenti del settore cinque nel parcheggio “Santa Caterina”, che presenta mediamente venti posti non utilizzati dai residenti del settore quattro della Ztl, di riservare venti posti supplementari al parcheggio “San Francesco” per i residenti dei settori uno e sei.

I titolari di permesso per la zona a traffico limitato di Siena avranno dunque a disposizione spazi riservati per la sosta, individuati con apposita segnaletica, all’interno dei parcheggi in struttura.

Si ricorda nell’occasione che è vietato sostare in struttura con più veicoli contemporaneamente, lasciare parcheggiata l’auto in struttura e utilizzare il permesso Ztl su altra auto per transitare o parcheggiare all’interno della stessa Ztl, sostare in area diversa da quella riservata.